Министерство образования и науки из-за роста заболеваемости коронавирусом в Украине, рекомендует отправить школьников на каникулы на неделю раньше - с 18 октября. Отметим, что об этом еще ранее писала "Страна".

Об этом написал министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

"Согласно решению Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и предложению Министерства здравоохранения, Министерство образования и науки рекомендует учреждениям общего среднего образования объявить каникулы с 18.10.21", - написал он.

Кроме того, в своем письме МОН рекомендует местным органам власти принят неотложные меры, направленные на сохранение здоровья детей и работников школ.

"Действующим законодательством предусмотрено, что структура и продолжительность учебного года и отдыха между ними определяются исключительно решением педагогического совета учебного заведения. Поэтому, обращаясь к педсоветам, прошу ответственно отнестись к рекомендациям МОН", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что осенние каникулы в школах должны начаться 25 октября и продлиться до конца месяца. Если школы последуют рекомендациям МОН и отправят детей на каникулы с 18 октября, то фактически они начнутся уже завтра, поскольку с завтрашнего дня ученики уходят на длинные выходные.

Ранее мы писали, что Киев отказался от этой рекомендации.

Напомним, директор киевской школы подал в суд на правительство из-за принудительной вакцинации учителей.

Также сообщалось, что в Мелитополе школы перевели на удаленку, в городе ограничены все массовые мероприятия.