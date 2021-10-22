В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в Украине, Министерство образования рекомендует с понедельника, 25 октября, перевести на дистанционное обучение все высшие учебные заведения, профессионального и последипломного образования.

Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет написал в своем Telegram-канале в пятницу, 22 октября.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация с Covid-19 в стране ухудшается, после соответствующих консультаций с Минздравом МОН рекомендует ввести дистанционное обучение с 25 октября по 15 ноября заведениям профессионального перед высшим, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления", - сообщил министр.

В то же время, обучение в школах, по словам министра, будет организовано с учетом эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе.

Напомним, более трети украинских школ ушли на осенние каникулы раньше, с 18 октября. Больше всего школ приняли такое решение в Харьковской области.

Также "Страна" сообщала, что в Украине осенние школьные каникулы могут продлить до четырех недель.