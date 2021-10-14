В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в Украине продолжительность школьных осенних каникул могут увеличить до трех-четырех недель.

Об этом сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин в эфире "Украинского радио".

По его словам, вероятнее всего, школьные осенние каникулы в Украине продлят, но незначительно - до трех или четырех недель. Дискуссия о том, чтобы школьники дольше не возвращались за парты, связана с эпидемической ситуацией в Украине.

Как рассказал Кузин, из-за коронавируса на стационарном лечении находится 607 детей, занят 21% от количества коек для больных COVID-19, которые были выделены в отделениях педиатрии.

Кроме того он сообщил, что из-за заражения коронавирусом учителей или школьников, закрывается все большее количество классов. В таком случае весь класс считается контактным и уходит на карантин.

Напомним, Минобразования Украины рекомендовало отправить школьников на каникулы уже с 14 октября.

Также сообщалось, что в Киеве начинать школьные каникулы ранее 25 октября не планируют. В КГГА считают, что начинать школьные каникулы раньше нет смысла, поскольку в столице высокий уровень вакцинации учителей и низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди детей.