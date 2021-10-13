В КГГА объяснили "Стране", почему начинать осенние каникулы для школьников раньше 25 октября, как порекомендовало МОН, нет ни оснований, ни смысла.

"Из общего количества учеников болеет менее 0,3%. Для начала каникул на полторы недели раньше запланированного нет оснований", - сообщили "Стране" в столичной мэрии.

О том же заявил замглавы КГГА Валентин Мондриевский. По его словам, дети во всех киевских школах уйдут на каникулы 25 октября, как и было запланировано.

"Причин для досрочного начала осенних каникул нет. Сейчас в школах Киева на Covid-19 болеет чуть более 800 учеников, а это менее 0,3% от общего количества столичных школьников. Кроме того, во всех учебных заведениях уже вакцинировано более 86% работников, что является одним из основных условий очной работы. Учитывая темпы вакцинации, уже к концу октября мы вакцинируем практически 100% сотрудников", - заявил Валентин Мондриевский.

Он также отметил, что на сегодня почти во всех учебных заведениях включили отопление, а за выходные к отоплению подключат все учебные заведения, которых в городе более 900. Таким образом, в городе созданы все условия для безопасного продолжения образовательного процесса.

Валентин Мондриевский добавил, что такой шаг - это в первую очередь забота об организации качественного образовательного процесса для школьников и поддержка тех семей, где у родителей нет возможности оставлять детей дома из-за необходимости ходить на работу.

В КГГА также напомнили, что, согласно решению Кабмина, образовательный процесс не должен останавливаться даже в тех регионах, которые попали в красную зону, но при условии 100% вакцинации работников учебного заведения.

Между тем, в Киеве ухудшилась ситуация с коронавирусом.

Напомним, Минобразования Украины рекомендует отправить школьников на каникулы уже с 14 октября.

Также сообщалось, что в Мелитополе уже перевели школы на дистанционное обучение.