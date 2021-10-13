В Киеве, где наблюдается тревожная ситуация с коронавирусом, не планируют отправлять школьников на каникулы раньше 25 октября.

Об этом со ссылкой на Киевскую государственную администрацию сообщают "Украинские новости" в среду, 13 октября.

По данным издания, в ведомстве заявили, что школьники в столице уйдут на каникулы по плану - с понедельника, 25 октября, переносить их не будут.

Напомним, министра здравоохранения Виктора Ляшко заявил, что Кабмин обратится к Минобразования с рекомендацией перенести начало осенних каникул с 25 на 18 октября (по факту - с 14 октября). Причина этому - ухудшающаяся ситуация с коронавирусом в Украине. Отметим, что за минувшие сутки болезнь выявили у более 16 000 человек.

Вместе с тем, как сообщалось сегодня, читатели из разных городов рассказали "Стране", что украинских школьников начали отправлять на каникулы уже с завтрашнего дня, 14 октября, так как с четверга и до понедельника будут длинные выходные.

Также мы писали, что в Минздраве заявили о том, что сотрудников сферы образования ждет отстранение от работы на период карантина без сохранения заработной платы в случае, если те не вакцинируются до ноября.