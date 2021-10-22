На днях мог бы исполниться ровно год украинской вакцине от коронавируса. 20 октября 2020 года президенту Украины Владимиру Зеленскому представили первые результаты доклинических испытаний украинской вакцины. Офис президента активно пиарился на этой теме накануне местных выборов в прошлом году. А президент лично пообещал группе ученых помощь.



"Государство будет поддерживать производство этой вакцины", – заявил тогда Зеленский.



Но прошел год. Вакцины нет. Ее разработчики пропали из украинского медиапространства и хранят молчание о причинах провала.



"Мы отмечаем новый государственный праздник: первую годовщину прототипного прототипа в кандидаты украинской вакцины. Как сказал академик Сергей Комисаренко, руководитель комиссии по биобезопасности при СНБО: "Украинская вакцина уникальна тем, что ее нет", – иронизирует в комментарии "Стране" Сергей Кравченко, глава Национальной медицинской палаты Украины.



Периодически власть вспоминает об идее разработать украинской вакцины, но дальше разговоров дело не идет.

Не менее интересно складывается судьба главного идеолога этой затеи – Михаила Фаворова, который и "продавал" Зеленскому формулу украинской вакцины. Какое-то время он гастролировал по украинским телеканалам, продвигая свои планы по созданию уникального препарата. Но постепенно о том, что в Украине хотели создать свою вакцину от коронавируса, все забыли. А сам Фаворов в последнее время часто появляется на российском телевидении, выступая как эксперт уже там.



"Страна" разобралась, как в Украине пытались создать свою вакцину от коронавируса и почему из этого ничего не вышло.



Как Зеленскому "продавали" украинскую вакцину



Сейчас уже почти никто не вспоминает, что в Украине еще год назад могла появиться своя вакцина от коронавируса. Но осенью 2020-го года, когда в стране еще не было ни одного препарата, эту инициативу обсуждали на всех центральных каналах.



Тогда Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата на вакцину, о чем сразу отчитались в Офисе президента. Эти исследования продолжались шесть месяцев.

Результаты доклинических испытаний Зеленскому презентовали в то время министр здравоохранения Максим Степанов, главный госсанврач Виктор Ляшко (который сейчас руководит Минздравом), руководитель компании "ДиаПроф-Мед" Александр Шевчук, совладелец этой компании Николай Спивак, академик Сергей Комисаренко, председатель комиссии по биобезопасности при СНБО, и известный инфекционист Ольга Голубовская.

Возглавлял эту делегацию Михаил Фаворов. Остановимся на этой личности подробнее.

В пресс-релизе на сайте Офиса президента Фаворова представили как международного экспертав области здравоохранения и эпидемиологии, доктора медицинских наук и одного из разработчиков вакцины.

Как выяснила "Страна", Михаил Фаворов – украинский эмигрант, родом из Кировоградской области. В советское время жил и работал в России, а потом переехал в США. Сейчас он живет в Атланте.



Его сын, Андрей Фаворов (также гражданин США), известен как совладелец одного из крупнейших газовых трейдеров — группы "Энергетические ресурсы Украины" ("Эру трейдинг"). До начала 2000 года он был директором интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз".



В свою очередь, Фаворов-старший, по информации источников "Страны", владеет компанией "ДиаПрепСистем", которая торгует тестами на коронавирус в странах третьего мира.



Спустя год после исторического совещания у президента имя Фаворова почти исчезло из украинского информпространства. Зато на российском телевидении в последнее время Фаворов часто выступает как медицинский эксперт.



Сергей Кравченко, говоря о Фаворове, не выбирает выражений.



"Михаил Фаворов – международный фармазон (мошенник – Ред.), который откровенно навешал лапшу на уши президенту. Очень интересно, как он появился в Украине. Сначала он называл себя врачом-инфекционистом, потом врачом-эпидемиологом, потом вирусологом, потом вакцинологом, потом разработчиком тест-системы, потом разработчиком вакцин. Это и жнец, и кузнец, и на трубе дудец. Сейчас он уже скромно называет себя международным экспертом в области медицины, и в этом статусе очень часто выступает на российском ТВ", – отмечает Сергей Кравченко.

На встрече с Зеленским год назад, и некоторое время после этого Фаворов всячески рекламировал свой препарат, гастролируя по украинским СМИ. И уверяя, что будущая вакцина поможет бороться и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют.

Но когда медицинская и научная общественность проанализировала результаты доклинической фазы испытаний, которые "группа исследователей" проводила целых полгода, медики взбунтовались исразу начали публично их критиковать. По словам Сергея Кравченко, доклад президенту был подготовлен на уровне примитивной лабораторной работы студента биологического факультета.

"Как под такое можно давать 150 млн грн из бюджета?", – возмущен Сергей Кравченко. О том, что именно в такую сумму обойдется разработка украинской вакцины, заявлял экс-министр здравоохранения Максим Степанов.



После шквала критики от медицинского сообщества Офис президента не рискнул выделять деньги на этот проект. Идея создать украинскую вакцину осталась не более чем инфоповодом, который власть активно использовала накануне местных выборов для самопиара (что, вероятно, и было главной целью Банковой по данной теме).



С того момента и по сегодняшний день разработка украинской вакцины от коронавируса не сдвинулась с места и так и осталась утопией.



Денег нет – вакцины тоже



Так почему же в Украине так и не создана своя вакцина от коронавируса? Несмотря на публичное обещание Зеленского поддержать производство вакцины.



Пресс-секретарь президента Украины, Сергей Никифоров, в комментарии "Стране" заявил, что Офису президента неизвестно, почему планы создать украинскую вакцину от коронавируса так и остались только планами.



"Думаю, экс-министр Степанов или сами разработчики имеют больше информации, почему вакцина так и не была создана. Офис президента в разработке участия не принимал", – сообщил Никифоров "Стране".



"Страна" связалась с людьми, которые год назад презентовали главе государства прототип вакцины. По их словам, главная причина неудачи – деньги.



Так, Михаил Фаворов одной фразой объяснил "Стране", почему ему вместе с группой единомышленников не удалось разработать препарат.



"Не было выделено финансирование", – сказал Фаворов "Стране". И уточнил, что на создание украинской вакцины нужно было 15 млн долларов.



Украинское правительство деньги на разработку вакцины не дали. Инвесторов тоже не нашлось.



Кроме того, Фаворов винит в неудаче с разработкой украинской вакцины политику.



"Северный сосед очень обижался, что у Украины может быть своя вакцина. Скабеева даже назвала меня проходимцем в своем шоу на центральном канале", – отметил Фаворов.

А за более детальной информацией посоветовал "Стране" обратиться к Александру Шевчуку, совладельцу патента на украинскую вакцину от коронавируса.



"Страна" поговорила с Александром Шевчуком, который также объяснил провал производства препарата отсутствием финансирования. Однако на этапе согласования Шевчук запретил "Стране" публиковать его комментарий.



"Ваше издание находится под санкциями СНБО. Поэтому я запрещаю вам использовать мою информацию. Я вне политики", – заявил Шевчук.



В свою очередь, Сергей Кравченко считает, что история с созданием украинской вакцины от коронавируса изначально была аферой.



"Плохому танцору вы сами знаете, что мешает. Сейчас эти авантюристы ссылаются на отсутствие финансирования: мол, если бы нам дали десятки миллионов долларов, мы бы все сделали. Но даже если дать этим ребятам сотни миллионов долларов, все равно ничего не получится. Нельзя такую работу доверять людям, которые за свою жизнь ни одной вакцины не изобрели", – считает Кравченко.



Есть ли шанс создать украинскую вакцину



С начала пандемии в Украине не оставляют попытки все-таки создать и запустить в массовое производство собственную вакцину от коронавируса.



Так, два института Национальной академии наук получили в 2020 году гранты от Национального фонда исследований Украины на разработку украинской вакцины - институт имени Палладина (7,5 млн грн) и Львовский институт биологии клетки (10 млн грн). Последний обещал, что "действительно сделает украинскую вакцину", но процесс остановился на этапе проведения исследований на лабораторных животных.



Высшее руководство страны в лице министра здравоохранения Виктора Ляшко неоднократно обещало украинцам готовую вакцину. Правда, дедлайны все время сдвигались – сначала до конца 2021 года, а теперь уже на 2022 год.



Впрочем, по мнению Сергея Кравченко, ни в ближайшем, ни в далеком будущем в Украине не появится своя вакцина.



Создать препарат от коронавируса в Украине сейчас технически невозможно: нет научной инфраструктуры и материально-технического обеспечения. Да и денег на клинические испытания, которые обойдутся в сотни миллионов гривен, тоже нет.



"В Украине нет ни одной лаборатории с уровнем биологической защиты BSL-3, BSL-4, где можно работать с живыми культурами микроорганизмов и проводить лабораторные опыты In vitro (в пробирке). Нет ни одной лаборатории с собственными биореакторами, чтобы можно было произвести лабораторный образец вакцины. Нет вивариев с животными, а именно – с человекообразными приматами, на которых нужно проводить доклинические исследования вакцины In vivo", – перечисляет Сергей Кравченко.



А главное – в Украине практически нет специалистов, способных создать и запустить в массовое производство вакцину. По словам Кравченко, все ученые с опытом прикладного характера давно выехали работать за рубеж: в Россию, США, Германию либо другие страны ЕС. В Украине много ученых-теоретиков, но их знаний недостаточно для производства препарата от коронавируса.



"Чтобы понять, возможно ли создать вакцину в Украине, к примеру, на базе института Паладина либо института биологии клетки, нужно задаться одним вопросом: "А сколько они разработали вакцин за время своего существования?" Ни одной. Для создания украинской вакцины отсутствует материально-техническая база, инфраструктура и кадровый потенциал. А учитывая то, кто за это брался, неудивительно, что идея с украинской вакциной от ковида закончилась ничем", – подытоживает Сергей Кравчеко.