"Скуплюсь для вас в магазине. Есть сертификат международного образца, две вацины", - такие сообщения стали появляться на площадках объявлений, после введения в ряде областей Украины новых коронавирусных правил, запрещающих посещение непродовольственных магазинов без ковид-сертификатов.

Рано оценивать, насколько такая услуга будет популярна среди украинцев. Но судя по обилию объявлений, желающих "монетизировать" свою вакцину достаточно много.

Напомним, в регионах Украины, которые попали в "красную" зону по заболеваемости коронавирусом, людей без ковид-сертификата не пускают в торговые центры и кафе. Это и стало причиной появления на рынке новой услуги.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре вакцинированные даже предлагают отстоять за клиентов очередь на вакцинацию. Также невакцинированных не пускают в поезда без ПЦР-теста, поэтому "Укрзализныця" развернула на вокзалах крупных городов пункты тестирования и вакцинации.

Также мы сообщали, что в 2022 году украинцы вновь получат по две дозы вакцины, поскольку власти планируют провести полную ревакцинацию.