В пятницу, 22 октября на очередном собрании Совета национальной безопасности и обороны обсудили вопросы энергетики и подготовки к отопительному сезону. По итогам Кабинету министров Украины поручили за три дня предъявить механизм бесперебойных поставок газа бюджетным учреждениям.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания.

О подготовке к отопительному сезону на заседании докладывал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, а также министры и глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Как рассказал Данилов, СНБО по итогу поручил Кабмину и местному самоуправления выполнить решения Совета и указы президента, принятые еще летом. Сейчас, по словам Данилова, происходит "саботаж по созданию полного энергетического баланса Украины".

В данном саботаже секретарь СНБО обвинил олигархов. И заявил, что по этому вопросу создается специальная рабочая группа.

"До сих пор, к сожалению, есть определенный саботаж исполнения решения именно в плане создания энергетического баланса Украины. И сегодня, когда мы имеем понимание, что определенный круг лиц, которые в народе зовутся олигархами, имеют большое влияние в этой отрасли – мы считаем, что они могут быть причастны к тому, что до сих пор не появился такой фундаментальный документ в нашей стране", - сказал Данилов.

Что будут делать с зашкаливающей ценой на газ, секретарь не уточнил.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему регионы Украины стали массово объявлять чрезвычайные ситуации по отоплению.

Напомним, "Нафтогаз Украины" предложил бюджетным и религиозным организациям и учреждениям, финансируемым из государственного или местных бюджетов, купить газ для производства тепла по цене 13,7 грн за кубометр.