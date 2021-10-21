Во власти решили сформулировать предложение к фигурантам санкционного списка СНБО по снятию с них санкций.

Источник "Страны" в Офисе президента говорит, что суть схемы в следующем: участникам списка будет предложено принять участие в заявленной властями амнистии капитала.

Для этого нужно будет задекларировать некую заранее оговорённую сумму "нелегальных доходов", официально внести ее на счёт, уплатить налог, что станет основанием исключить фигуранта из санкционного списка. Источник уточняет, что данное предложение будет делаться только "коммерческим" фигурантам списка (в первую очередь "контрабандистам") и не касается "политических" и СМИ. Одна из целей акции - популяризировать тему налоговый амнистии.

Впрочем, по данным источника, предварительный зондаж участников списка показал их очень скептическое отношение к этой схеме. "Но переговоры будут продолжены", - говорит источник.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как в Украине началась налоговая амнистия. Легализация капиталов продлится ровно год - до сентября 2022 года. За это время граждане могут в добровольном порядке задекларировать имущество и деньги, с которых в свое время не были уплачены налоги, и заплатить по "льготным" ставкам - от 2,5% до 9% в зависимости от вида актива.

Также сообщалось, что за полтора месяца налоговой амнистии в Украине задекларировали более 90 млн грн.