В рамках налоговой амнистии, которая стартовала в Украине 1 сентября, задекларировано уже более 90 млн грн.

Об этом в комментарии "Стране" сообщил Даниил Гетманцев, глава налогового комитета Верховной Рады и народный депутат от "Слуги народа".

"По состоянию на начало прошлой недели в рамках налоговой амнистии было задекларировано уже более 90 миллионов гривен. В бюджет поступило 4,5 миллиона гривен. Это самые свежие данные", - сказал Гетманцев.

Он добавил, что доволен тем, как закон о налоговой амнистии работает на практике.

"С каждым днем все больше и больше людей декларирует активы. В сентябре все смотрели, как это работает, а сейчас уже видна высокая динамика", - уточнил Гетманцев.

Напомним, "Страна" писала о том, что "Страна" рассказывала о том, как в Украине началась налоговая амнистия. На нее украинцам дадут год - с 1 сентября 2021 по 1 сентября 2022 года. За это время граждане могут в добровольном порядке задекларировать имущество и деньги, с которых в свое время не были уплачены налоги, и заплатить по "льготным" ставкам - от 2,5% до 9% в зависимости от вида актива.

Также мы рассказывали, как налоговая амнистия ударит по недвижимости украинцев и сколько нужно будет заплатить.