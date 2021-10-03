Международный консорциум журналистов-расследователей 3 октября опубликовал "досье Пандоры". Основываясь на самой масштабной в истории утечке файлов из офшоров, оно выявляет секретные сделки и скрытые активы более 330 политиков, высокопоставленных чиновников и звезд шоу-бизнеса в более чем 90 странах, включая руководителей 35 стран.

Документы опубликованы на сайте консорциума.

В частности в них содержится информация об офшорных компаниях таких политиков, спортсменов и музыкантов.

1. Король Иордании Абдалла II тайно купил недвижимость в Великобритании и США на сумму в 70 млн фунтов стерлингов.

2. Колумбийская певица Шакира и немецкая супермодель Клаудия Шиффер связаны с офшорными активами.

3. Семья азербайджанского президента Алиева и его приближенные с 2006 года владели 84 офшорными компаниями, о которых ранее не было известно.

4. Премьер Чехии Андрей Бабиш перевел через офшорные компанию 15 млн евро. На эти деньги он приобрел недвижимость на французской Ривьере, включая особняк Chateau Bigaud.

5. Согласно документам международного провайдера трастовых и корпоративных услуг Asiaciti, в 2011 году председатель правления "Сбербанка России" Герман Греф учредил в Сингапуре траст для управления семейными активами более чем на 55 миллионов долларов. Траст был впоследствии ликвидирован.

6. Нынешний главный тренер английского клуба "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола в течение нескольких лет имел счет в банке в Андорре с целью ухода от налогов в Испании. Это было в то время, когда он занимал должность главного тренера "Барселоны".

7. Певец Хулио Иглесиас открыл не менее 20 компаний на Британских Виргинских островах, через которые приобрел дома на $112 млн.

"Страна" подробно писала, что говорится в досье об офшорных активах Владимира Зеленского.

Мы также рассказывали, о чем идет речь в расследовании офшоров Зеленского журналистов "Слидство.info".