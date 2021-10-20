Сегодня в медиа широко обсуждается скандал с давлением Офиса президента на ток-шоу на канале UA:Перший, после того как телеведущая ток-шоу "Обратный отсчет" Мирослава Барчук обвинила Банковую в контроле присутствия на эфирах народных депутатов от фракции "Слуга народа" и давлении на журналистов.

Это стало темой и передачи на канале "Украина 24", куда пригласили замглавреда "Страны" Светлану Крюкову.

Светлана сказала, что проблемы со свободой слова начались задолго до конфликта на UA:Перший.

"Они начались 8 месяцев назад, когда применили санкции СНБО по отношению к трём телеканалам, а потом и по отношению к интернет-газете "Страна".

Тогда многие коллеги отмолчалось. Хуже того, многие поддержали это решение. Не понимая, чем чревато такое отношение к коллегам.

А оно чревато тотальным навязыванием самоцензуры журналистам, редакторам, владельцам СМИ. Вторая задача, которую ставили власти - попробовать, прощупать границы допустимого - а можно или нет. Оказалось можно. И теперь нужно для начала признать, что решения СНБО о блокировании СМИ - это преступная внесудебная расправа. И трактовать санкции только так, не вступая в какие-то договорняки с властью", - сказала Светлана Крюкова.

Напомним, Барчук сообщила, что Офис президента давно и жестко контролирует присутствие в эфирах народных депутатов из фракции "Слуга народа" в эфире телеканала "UA:Перший" и оказывает давление на журналистов.

После этого в НСЖУ призвали обратить внимание на обсуждение давления ОП на редакцию канала "UA:Перший". По мнению главы НЖСУ, публичное обвинение телеведущей канала в адрес Офиса Зеленского требует максимального публичного внимания и дискуссии.

Позже президент Владимир Зеленский назвал "хайпом" обвинения в давлении Офиса президента на редакцию канала "UA:Перший".

Также мы писали о том, что "Суспильне" выступило с официальным заявлением по поводу ситуации с давлением ОП на редакцию канала.