Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает, что публичное обвинение ведущей телеканала "UA:Перший" Офиса президента в давлении на редакцию требует максимального внимания и дискуссии.

Об этом Томиленко написал на своей странице в Facebook.

"Давление власти на редакционную политику СМИ недопустимо. Журналисты имеют право самостоятельно выбирать форматы и темы обсуждения, приглашать гостей на эфиры. При этом определяющим фактором является соблюдение профессиональных стандартов и интересы аудитории. Но то, что многие украинские политики отказывают журналистам по приглашению на эфиры - это больше доказательство несамостоятельности политиков и жесткой (недемократической) партийной вертикали", - считает Томиленко.

По его мнению, публичное обвинение телеведущей "UA:Перший" Офиса Зеленского в давлении на редакцию требует максимального публичного внимания и дискуссии.

"Власть должна отчитаться об уважении прав журналистов и обеспечении свободы слова и предоставить четкие ответы по высказанным известной журналисткой упреков. Честная публичная дискуссия всегда лучше игнорирования проблемы", - написал глава НСЖУ.

По его словам, публичные позиции должны высказать руководители Общественного вещания, правление компании, и Нацсовет. При этом Томиленко признает, что приглашение гостей на политические ток-шоу являются результатом договоренности между редакцией и политсилами.

"Многие украинские политики, депутаты являются людьми несамостоятельными, делегируют принятие решений на свои публичные появления, участия в телеэфирах партийным штабам и пресс-офисам. Поэтому стоит нам всем бороться и за свободу слова, и за демократию в украинской власти", - резюмировал Томиленко.

Напомним, телеведущая "UA:Перший" Мирослава Барчук рассказала, что Офис президента контролирует присутствие тех или иных гостей в эфире телеканала и выдвигает ультиматумы.

Также депутаты от "Слуги народа" рассказали "Стране", что в ОП выделили 10-15 спикеров. Все остальные не должны соглашаться на эфиры даже если их приглашают.