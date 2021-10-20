Президент Владимир Зеленский считает, что заявление телеведущей ток-шоу "Обратный отсчет" на телеканале "UA:Перший" Мирославы Барчук, которая обвинила Офис главы государства в контроле присутствия на эфирах народных депутатов от фракции "Слуга народа" и давлении на журналистов, было сделано для хайпа.

Об этом президент сказал в журналистам в ходе рабочего визита в Черкасской области в среду, 20 октября.

"Я не совсем понимаю, причем здесь я и Офис президента (к обвинениям Барчук - Ред.), но я понимаю, что это хайп. Мы ничего не согласовываем, никаких списков. Тем более телеканалу общественного вещания. Что касается депутатов, то они могут ходить или не ходить на те или иные эфиры. Мне кажется, что они свободные люди. Но, если нужно, чтобы я обратился к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, и чтобы он давил на депутатов, что они обязательно должны ходить к этой пани, то я могу обратиться. Если он скажет, что так можно у них, что такие правила, что они обязательно, как солдаты, должны туда приходить - ок", - заявил Зеленский.

Он также сказал, что ситуация, при которой государственное телевидение заявляет о давлении со стороны государства, выглядит странной.

Напомним, Барчук сообщила, что Офис президента давно и жестко контролирует присутствие в эфирах народных депутатов из фракции "Слуга народа" в эфире телеканала "UA:Перший".

После этого в НСЖУ призвали обратить внимание на обсуждение давления ОП на редакцию канала "UA:Перший". По мнению главы НЖСУ, публичное обвинение телеведущей канала в адрес Офиса Зеленского требует максимального публичного внимания и дискуссии.

Также мы писали о том, что "Суспильне" выступило с официальным заявлением по поводу ситуации с давлением ОП на редакцию канала.