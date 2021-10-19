Во вторник, 19 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Минобороны США Ллойдом Остином, который приехал в Киев с официальным визитом. Стороны обсудили энергетическую безопасность Украины и Европы, углубление взаимодействия в сфере обороны и ряд других вопросов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Зеленский поблагодарил главу Пентагона за визит и американского президента Джо Байдена за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Украинский президент и министр обороны США обсудили дальнейшее углубление взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты во время визита президента Украины в США.

"Соединенные Штаты остаются для Украины главным партнером в сфере безопасности и обороны", - сказал Зеленский.

Стороны обсудили ряд вопросов, в частности взаимодействие Украины с НАТО и дальнейшую поддержку со стороны США на пути реализации евроатлантических стремлений Украины. Были затронуты и вопросы энергетической безопасности Украины и Европы.

В свою очередь Ллойд Остин заверил президента Украины в решительной поддержке с американской стороны независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Напомним, глава Пентагона обвинил Россию в развязывании войны на Донбассе.

Также сообщалось, что глава Минобороны США заявил о праве Украины вступать в НАТО без вмешательства третьих стран.