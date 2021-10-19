Во вторник, 19 октября, министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Украину с официальным визитом. Сегодня он встретится со своим украинским коллегой Андреем Тараном и президентом Владимиром Зеленским.

О прибытии в Киев Остин написал в Twitter.

"Приземлился в Киеве. Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантических стремлений, и выразить нашу приверженность развитию способности Украины в сдерживании дальнейшей российской агрессии", - сообщил он.

В рамках визита Остин посетит Министерство обороны Украины, встретится с министром обороны Андреем Тараном (по этому случаю "Слуги народа" отложили увольнение министра), а затем - с президентом Владимиром Зеленским.

Ожидается, что Остин обсудит с Зеленским двустороннее и региональное сотрудничество в области безопасности.

Напомним, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, накануне визита в Украину министра обороны США, называл "наихудшим сценарием" вступление Украины в НАТО, на который Россия будет реагировать "активными мерами".

Также мы писали о том, что вчера, 18 октября, в Украину прибыл груз военной помощи от США.