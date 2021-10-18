Министр обороны США Ллойд Остин во вторник, 19 октября, приедет с визитом в Киев, чтобы подтвердить поддержку американской стороны суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине сообщает "Интерфакс-Украина".

В Киеве американский министр посетит Министерство обороны Украины. Он выразит свое почтение в Мемориальном зале и у Мемориального колокола защитников Украины, а также встретится с министром обороны Андреем Тараном для обсуждения прогресса Украины в реализации реформ в области обороны и военно-промышленного комплекса, которые необходимы для продвижения страны в НАТО.

После встречи Остин и министр Таран выступят с заявлениями и ответят на несколько вопросов.

Затем министр обороны США встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения двустороннего и регионального сотрудничества в области безопасности.

Напомним, в Украину прибыл груз военной помощи от США с медсредствами, вооружением и боеприпасами.

Также мы сообщали, что в США раскрыли детали визита главы Пентагона Ллойда Остина в Украину.