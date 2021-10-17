Возле посольства США в Киеве активисты движения "Красные" высадили "Аллею Свободы Слова имени Тараса Процюка". Каждое дерево напоминает о погибшем журналисте, или об издании, которое столкнулось с цензурой в Украине, сообщает интернет-журнал "Лива".

Тарас Процюк - украинский журналист, который работал на агентство "Рейтерс". Погиб в марте 2003 года в Багдаде от прицельного выстрела американского танка, который попал в отель, с балкона которого вел съемку Тарас.

"Почему мы высадили их именно у американского посольства в Киеве? Не только потому, что в Тараса Процюка попал снаряд из американского танка. Мы понимаем, что в этом здании находится источник власти современной Украины, которая попала в колониальную зависимость от внешних сил и влияний. Именно поэтому на территории нашей Родине идет война, ее пытаются втянуть в состав вооруженного блока НАТО и затягивают на шее петлю долгов, которые будут вынуждены платить наши дети и внуки.

Именно поэтому Украина превратилась в глобальный тренировочный центр ультраправых движений. Это признают сейчас даже в Америке, ведь Министерство юстиции США вместе с ФБР проводят расследование военных преступлений американских нацистов, которые были совершены в Донбассе против мирных украинских граждан", - участник акции правозащитник Владимир Чемерис.

Кроме того, деревья у американского высажены и в честь заблокированных через незаконные санкции СНБО украинских изданий. В том числе и "Страны".

"Мы хотим напомнить о убитых цензурой издания - о незаконно закрытых телеканалах и заблокированых интернет-сайтах, которые стали жертвами позорной политической цензуры. Их закрытие также следует считать преступлением перед Украиной, поскольку политическая цензура запрещена в Украине, а Конституция гарантирует гражданам право на свободное распространение информации.

На самом деле в стране уже нет свободы слова. Оппозиционные ресурсы уничтожаются внесудебными санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины, нелояльных журналистов безнаказанно преследуют, запугивают, избивают, бросают за решетку и принуждают к политической эмиграции. Эта ситуация является абсолютно недопустимой, и мы напомнили об этом, высаживая наши деревья - ростки свободного будущего, которое заслуживает Украина", - говорит Владимир Чемерис.

Участники акции обратились к американским дипломатам с требованием отреагировать на массовые системные нарушения свободы слова, которые происходят в Украине.

Фото: Саженец вирджинской черемухи в честь "Страны", высаженный активистами возле посольства США в Киеве

Напомним, Украинский фонд защиты свободы слова сообщил руководству ЕС о репрессиях против украинских СМИ

Ранее "Страна" писала, что в ПАСЕ раскритиковали санкции СНБО против украинских СМИ и предложили создать комиссию по оценке свободы слова