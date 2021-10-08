Глава Фонда защиты свободы слова Анна Герман и телеведущая "Першого Незалежного" Диана Панченко, от имени трудовых коллективов незаконно закрытых украинских СМИ, обратились с открытым письмом к руководству Европейского совета, Еврокомиссии и Верховному представителю Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Борелю. В письме журналисты проинформировали представителей Евросоюза о незаконных действиях украинской власти в отношении СМИ.

Полный текст письма выглядит таким образом:

Господину Президенту Европейского совета,

Госпоже Председателю Европейской комиссии,

Господину Высокому представителю Союза по иностранным делам и политике безопасности,

12 октября в Киеве состоится саммит Украина-Европейский Союз.

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС основано на фундаментальных принципах, в частности на уважении прав человека и основных свобод.

1 сентября 2019 года стартовал медийный компонент совместного проекта ЕС и Совета Европы "ЕС и Совет Европы работают вместе для усиления защиты прав человека в Украине". Как говорится на портале Совета Европы, "с тех пор ЕС и Совет Европы работают вместе для поддержки свободы СМИ в Украине".

В своей резолюции от 11 февраля 2021 года о выполнении Соглашения об ассоциации Европейский парламент четко выразил свою обеспокоенность и упреки относительно свободы СМИ и журналистов в Украине:

71. "Выражает свою озабоченность ухудшением условий работы представителей СМИ, в частности журналистов-расследователей, освещающих факты коррупции и мошенничества; осуждает любые действия, направленные на ограничение работы журналистов, включая ограничение доступа к информации, уголовные расследования, давление с целью заставить раскрыть свои источники и язык вражды, включая язык вражды в отношении независимых СМИ".

72. "Призывает к созданию демократической, независимой, плюралистической и сбалансированной медиасреды в Украине, которая положит конец политически мотивированному преследованию медиаканалов, в том числе в форме отзыва лицензий, обеспечит защиту журналистов, инакомыслящих и местных лидеров общественного мнения от преследований и запугивания, позволит недискриминационный доступ к информации онлайн и офлайн, а также значимое участие граждан, защитит права человека и гражданина и обеспечит их соблюдение Подчеркивает, что журналисты, правозащитники и адвокаты должны иметь возможность работать независимо, без необоснованного вмешательства или запугивания".

Мы знаем, насколько важен голос Европейского Союза, его политических лидеров и неправительственных организаций в вопросе свобод, и особенно свободы прессы и журналистов. Мы также знаем о привязанности ЕС к нашей стране, Украине, и о том внимании и усилиях, которые он прилагает в рамках Европейской политики соседства.

Как журналисты Украины, мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы обратиться непосредственно к Вам, а через Вас - ко всем тем в Европе, кто разделяет эти взгляды. Мы очень надеемся, что эти фундаментальные вопросы займут достойное место в словах и требованиях ЕС на этом саммите, в надежде, что они конкретно улучшат положение украинских СМИ и журналистов.

Действительно, после февральского указа президента Владимира Зеленского о блокировании популярных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, мы, как и 1500 наших коллег и коллег-журналистов, не имеем возможности осуществлять свою профессию в сфере информации. Совсем недавно президент Зеленский запретил телеканал "Первый Независимый" и влиятельные новостные сайты strana.ua и shariy.net. Эти решения были приняты непосредственно исполнительной властью в нарушение принципа верховенства права и во внесудебном порядке, поскольку в Украине только суд, а не Совет национальной безопасности и обороны или президент, может принять решение об отзыве лицензий на СМИ.

Как и в большинстве стран-членов ЕС, большинство украинских СМИ находятся в частной собственности. В Украине, как и в странах ЕС, их различные редакционные ориентации отражают культурную, языковую и политическую среду. Редакционная линия СМИ, в которых мы работали как журналисты, была явно критической для президента Владимира Зеленского, как, например, во Франции с такими СМИ, как Le Figaro, Valeurs Actuelles или Cnews.

Наша журналистская работа ставила под сомнение политические решения нашего президента и их результаты во многих сферах общественной жизни Украины: экономика, место Украины в мире, борьба с коррупцией и провал мирного процесса на Донбассе. На плюралистическом медиарынке Украины наши критические голоса уравновешивали проправительственные СМИ, равные по популярности и охвату, поддержка которых в значительной степени способствовала приходу президента Зеленского к президентской власти. Можно строить догадки о причинах решения президента Зеленского закрыть критические медиаканалы, но падение его личной популярности и популярности его партии "Слуга народа" - одни из самых очевидных и убедительных.

Плюралистический медиаландшафт необходим любой свободной демократии, поскольку он помогает обеспечить политический баланс и контроль над политиками всех мастей. В этом контексте произвольное глушение критических голосов без каких-либо правовых оснований вызвало осуждение со стороны многих внутренних и международных наблюдателей.

Среди тех, кто высказал свое мнение, - спикер украинского парламента, специальный докладчик ООН по вопросам свободы СМИ Ирен Хан, представитель ОБСЕ Тереза Рибейро, глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель; Майкл Абрамовиц из Freedom House, Жанна Кавелье из "Репортеров без границ", Филипп Дам из Human Rights Watch, Энтони Белланже из Международной федерации журналистов, Рикардо Гутьерре из Европейской федерации журналистов и многие другие.

Вместе с нашими коллегами-журналистами мы решили не сдаваться перед лицом произвола.

Прежде всего, мы создали "Фонд защиты свободы слова", миссия которого - защита свободы слова и журналистской независимости в Украине. Его цель - защита законного права журналистов и работников СМИ осуществлять свою профессиональную деятельность без политического вмешательства, запугивания и угроз.

Вызовы, с которыми мы сталкиваемся в этой сфере, выходят далеко за рамки репрессивных решений президента Зеленского. Нарушения свободы СМИ являются одной из главных угроз для хрупкой демократии Украины сегодня. В 2020 году Институт массовой информации (ИМИ) сообщил о 229 случаях нарушения свободы слова. 171 из них касался физических нападений на журналистов. "Репортеры без границ" также считают, что манипуляции, посягательства на конфиденциальность источников, кибератаки и перегибы в борьбе с дезинформацией остаются основными проблемами.

Во-вторых, мы используем все законные средства, чтобы добиться отмены решений президента. Прежде всего, в Украине, если власти не будут препятствовать нам в этом теми или иными способами.

Мы также решили обратиться к Европе, уполномочив группу французских юристов, специализирующихся на конституционном и медийном праве. В настоящее время они готовят юридическое заключение о незаконном и неконституционном характере закрытия СМИ, против которых направлены решения президента Зеленского. Это заключение, которое будет опубликовано в октябре, позволит нам рассмотреть вопрос о передаче дела в компетентные европейские суды.

Мы, как и вы, признаем особые и сложные обстоятельства нашей страны и геополитические вопросы, которые их определяют. Мы твердо убеждены, что они не должны привести к отказу от ценностей, которые мы разделяем. У вас есть голос, который должен быть услышан, если мы хотим, чтобы украинские демократические свободы выжили.

С уважением,

Председатель Наблюдательного совета Благотворительного фонда защиты свободы слова в Украине

Анна Герман.

Журналист, телеведущая Первого Независимого телеканала, от имени трудовых коллективов незаконно закрытых украинских СМИ

Диана Панченко.

Напомним, Национальный совет по телевидению и радиовещанию по требованию СБУ провел внеплановую проверку телеканала "Перший незалежний" и признал его структуру собственности якобы "непрозрачной". Это ставит телеканал под угрозу новых санкций.

Также мы сообщали, что в ПАСЕ раскритиковали санкции СНБО против украинских СМИ и предложили создать комиссию по оценке свободы слова.