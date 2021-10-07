Сотрудники прокуратуры Киева вручили подозрение одному из фигурантов в деле о препятствии работе журналистов программы "Схема" в "Укрэксимбанке".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в своем Тelegram-канале.

"Подозрение вручено по факту препятствия законной профессиональной деятельности журналистов. Сообщение о подозрении составлено в отношении еще одного сотрудника банка, местонахождение которого еще не установлено", - заявили в прокуратуре.

По информации источников "Страны" фигурант, которому вручили подозрение - это недавно сложивший полномочия глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер.

Ранее правоохранители приходили в "Укрэксимбанк", чтобы вручить Мецгеру подозрение, но его не было на рабочем месте.

Напомним, 4 октября на журналистов программы "Схемы" в ходе интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером напали прямо в его кабинете. У журналистов отобрали силой две камеры, и вернули через час без записей.

После этого в в "Укрэксимбанке" опровергли нападение на журналистов и заявили, что соблюдают законы Украины.

Однако позже появились видео с камер наблюдения. На записи попал момент, как охранник Мецгера применяет к журналистам силу, а сам глава правления приказывает отобрать камеры и прекратить съемки.