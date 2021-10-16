Начиная с 8 ноября для въезда в Соединенные Штаты понадобится документ, подтверждающий, что человек привит одобренными в ВОЗ вакцинами. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс, передает The New York Times.

"Новая въездная политика, объявленная сегодня Белым домом, требует от иностранцев, приезжающих в США, продемонстрировать доказательство полной вакцинации от COVID-19. Вакцины будут включать те, что одобрены FDA или утверждены для чрезвычайного применения ВОЗ", - сказал он.

Уточним, что украинцев прививают препаратами AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech и Moderna. Они одобрены ВОЗ для чрезвычайного применения.

Однако российский "Спутник V" в список не входит.

Напомним, американское правительство в пятницу объявит, что с 8 ноября снимет карантинные ограничения на въезд в США для полностью вакцинированных от COVID-19 иностранцев из более чем 30 стран, включая государства Евросоюза.

Также "Страна" писала, что в Украине стартовала обязательная вакцинация – но пока только для отдельных профессий. Впрочем, список профессий, представители которых будут подлежать обязательной вакцинации от COVID-19 планируют расширять. В частности, в ближайшее время он может быть дополнен социальными работниками и почтальонами.