В Украину прибыла вторая партия международной технической помощи в рамках предоставления дополнительной помощи по безопасности украинским Вооруженным силам от правительства США.

Об этом сообщил полковник медицинской службы, уполномоченный командования Медсил ВСУ по вопросам внешнеэкономической деятельности Александр Матийчук.

По его словам, из США в Украину доставлены медицинские средства, вооружение и боеприпасы. Полковник медслужбы назвал такую помощь шагом к полной совместимости Вооруженных сил Украины со странами-членами НАТО.

Напомним, военнослужащих Национальной гвардии Украины, вслед за пограничниками, перевооружат штурмовыми винтовками UAR-15, которые заменят им автоматы Калашникова. Также снайперы получат более современное оружие, чем снайперская винтовка Драгунова.

Ранее "Страна" писала о том, что министр обороны Андрей Таран раскрыл детали, чем будет заниматься в Украине военная миссия Евросоюза.

Также мы сообщали, что украинские военные по случаю Дня защитников и защитниц получат премию в 2 500 гривен.