Военнослужащих Национальной гвардии Украины, вслед за пограничниками, перевооружат штурмовыми винтовками UAR-15, которые заменят автоматы Калашникова. Также снайперы получат более современное оружие, чем снайперская винтовка Драгунова (СВД). Об этом сообщили в Нацгвардии.

"Сейчас продолжается переоснащение воинских частей Нацгвардии новейшим стрелковым вооружением. Сегодня первый этап переоснащения уже выполнен. Отряды специального назначения вместо автоматов Калашникова советского производства используют современные винтовки (UAR-15) калибра 5,56. Снайпера вместо устаревших СВД используют снайперские винтовки (UAR-10) украинского производства. РПГ-7 уже заменены на PSRL-1 (РПГ-1) американского производства", - сообщил заместитель директора департамента логистики главного управления Нацгвардии Сергей Гриценко и добавил, что переоснащение Нацгвардии осуществляется в согласовании со стандартами НАТО.

Также в Нацгвардии уточнили, что из числа бронированной техники на вооружении подразделения уже стоят БТР-3 и БТР-4 украинского производства.

Отметим, что штурмовые UAR-15 производят в Украине из отечественных и американских комплектующих. Так, ствол и ударно-спусковой механизм, от которых напрямую зависит кучность стрельбы, изготовлены в США в компании Daniel Defense.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кремле надеются, что Киев не будет применять турецкое вооружение для обстрелов Донбасса.

Также мы сообщали, что пограничники опубликовали видео, как роют ров на случай "вооруженной агрессии" России в Сумской области.