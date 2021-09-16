Пограничники опубликовали видео, как роют ров на случай "вооруженной агрессии" России в Сумской области
Украина активно обустраивает границу с Россией на территории Сумской области для обеспечения безопасности и обороны в случае "вооруженной агрессии".
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
"Надлежащее обустройство государственной границы имеет не только безопасный аспект, но и оборонительный. Наравне с повышением пограничной безопасности - снижением миграционного риска, опасности перемещения средств террора, оружия, наркотических веществ и продуктов - фортификационные элементы затрудняют действия противника в случае вооруженной агрессии", - говорится в сообщении.
Также опубликовано видео, на котором запечатлено, как спецтехника прокладывает ров вдоль границы.
Как уточнили в Госпогранслужбе, для проведения работ созданы комплексные инженерные группы, основной задачей которых является "обустройство противотранспортных заграждений на направлениях, которые несут угрозу, с последующим добавлением других элементов". К работам привлекается военная техника.
"В практику внедряется комплексная модель охраны и защиты государственной границы. Интегрированная система базируется на сочетании инженерных элементов с техническими средствами контроля", - говорится в сообщении.
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