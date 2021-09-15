Военные Канады передали НГУ оборудование для обучения. Фото: facebook.com/NGUmainpage

Представители программы UNIFIER (военной тренировочной миссии Вооруженных сил Канады, которая началась в 2015 году - Ред.) в ответ на просьбу правительства Украины о поддержке силовых структур, передали нацгвардейцам оборудование для обучения. Сумма такого подарка составляет около четырех с половиной миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины (НГУ) на своей странице в Facebook.

Оборудование передали канадские офицеры во главе с командиром Объединенной оперативно-тактической группы Вооруженных сил Канады в Украине, подполковником Мелани Лейк.

По данным НГУ, канадские военные передали учебные материалы, которые улучшат подготовку на курсах боевых медиков, по оказанию помощи раненым в боевых условиях, курсах коллективной подготовки подразделений. Среди подарков: реалистичные манекены, муляжи различных ранений, носилки и другие материалы.

Канадские военные передали Нацгвардии учебные материалы

Канадские военные передали Нацгвардии учебные материалы

Канадские военные передали Нацгвардии учебные материалы

Канадские военные передали Нацгвардии учебные материалы

Канадские военные передали Нацгвардии учебные материалы

Ранее мы рассказывали, что киевским нацгвардейцам выдали пайки с личинками.

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