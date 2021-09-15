Представители программы UNIFIER (военной тренировочной миссии Вооруженных сил Канады, которая началась в 2015 году - Ред.) в ответ на просьбу правительства Украины о поддержке силовых структур, передали нацгвардейцам оборудование для обучения. Сумма такого подарка составляет около четырех с половиной миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины (НГУ) на своей странице в Facebook.

Оборудование передали канадские офицеры во главе с командиром Объединенной оперативно-тактической группы Вооруженных сил Канады в Украине, подполковником Мелани Лейк.

По данным НГУ, канадские военные передали учебные материалы, которые улучшат подготовку на курсах боевых медиков, по оказанию помощи раненым в боевых условиях, курсах коллективной подготовки подразделений. Среди подарков: реалистичные манекены, муляжи различных ранений, носилки и другие материалы.

Ранее мы рассказывали, что киевским нацгвардейцам выдали пайки с личинками.

Также сообщали, как нацгвардейцы учились летать на французских вертолетах Airbus. Основные задачи летательных аппаратов - перемещение личного состава и техники для проведения спецопераций и многопрофильное использование во время чрезвычайных ситуаций.