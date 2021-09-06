Сейчас власти больше не планируют выводить Нацгвардию из системы МВД, поскольку министерство находится под управлением Офиса президента.

Об этом "Стране" сообщил источник в Офисе Зеленского.

"Идея разделения МВД и НГУ на сегодня не актуальна. В свое время, в 2019 году законопроект об отделении Нацгвардии от МВД Богдан внёс с одной лишь целью - подразнить и ослабить бывшего министра Арсена Авакова, который держал себя обособлено от президента", - сообщил источник "Страны".

Сейчас эта идея больше не актуальна, поскольку министерство контролируется Офисом президента, а начальника Нацгвардии назначает Владимир Зеленский.

"Сейчас у Зеленского остались фрондой олигархи, спикер Разумков, администрация мэра Киева Кличко и ряд региональных элит. Все остальные сидят тихо. Министерство под управлением Офиса. Начальник Нацгвардии назначается и управляется президентом. Смысл его отделять? Реформа утратила институционально-управленческую актуальность. Заявления главы фракции "Слуг народа" Давида Арахамии на эту тему случилось по инерции. Сейчас, вероятнее всего, его мнение тоже поменялось", - рассказал источник в ОП.

Отметим, о том, что разделять МВД не нужно, недавно заявил глава ведомства Денис Монастырский.

Напомним, "Страна" писала о том, что осенью 2019 года на тот момент глава ОП Андрей Богдан предложил разделить Нацгвардию на три части, оставив только одну в МВД, тогда Арсен Аваков выступил против.

Также мы сообщали, что летом 2021 года руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский скорее всего разделит ведомство на несколько инстанций: из-под контроля МВД выведут Нацгвардию и Госпогранслужбу.