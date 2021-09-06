Министр внутренних дел Денис Монастырский, который возглавил ведомство в середине июля, не поддерживают идею о радикальном разделении системы МВД.

Об этом он заявил в интервью "Интерфаксу-Украина".

Так, по мнению руководителя министерства, система МВД для эффективной работы должна быть цельной.

"Я не сторонник радикальных разделений – Нацгвардии, Погранвойск, – это неправильный подход в принципе, учитывая то, что система, которая сложилась, работает", - сказал Монастырский.

Министр заявил, что сторонники разделения, в том числе международные партнеры, говорят о том, что логично было бы выделить Нацгвардию и Нацполицию. Сам Монастырский считает, что структура должна быть цельной.

"Если мы говорим о целостном характере, о способности обеспечить безопасность, то структура МВД должна состоять именно из этих частей: Национальная полиция, пограничники, Нацгвардия, ГСЧС и миграционная служба... Пять структур МВД – это тот кулак, который может обеспечить безопасность государства", - сказал глава МВД.

Напомним, ранее руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский скорее всего разделит ведомство на несколько инстанций.

Также мы сообщали, что в интервью Монастырский также рассказал о расследовании дела Шеремета.