Вчера, 12 октября, в Киеве прошел 23-й саммит Украина - ЕС, на котором президент Владимир Зеленский поддержал инициативу о создании военной миссии Евросоюза в Украине.

Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал, чем будет заниматься эта миссия и раскрыл некоторые детали ее создания. Об этом передает пресс-служба военного ведомства.

"Делаем все необходимое, чтобы уже до конца текущего года военная совещательно-тренировочная миссия из плоскости наработки юридической базы перешла в состояние практической реализации для пользы как Украины, так и ЕС", - отметил Андрей Таран.

По его словам, планируется привлечение 30 постоянных советников от ЕС. Ожидается, что благодаря активному участию европейских коллег и по результатам институционального аудита, в Вооруженных Силах Украины будет создана многоуровневая система военного образования, введено качественное дистанционное обучение. Трансформации должны претерпеть административные и управленческие процессы, а также организационно-штатные структуры военных учебных заведений. А учебно-материальная база будет совершенствоваться с учетом требований европейского образования.

"Реализация такого проекта позволит привлечь лучшие практики и помощь в процессе реформирования системы военного образования Вооруженных Сил Украины, которые свойственны государствам-членам Европейского Союза. В нашей повестке дня очень четкие инициативы, и те сигналы, которые мы подаем коллегам из ЕС, довольно положительно воспринимаются. И шаги, которые Минобороны делает в ходе военной реформы, являются инструментом сближения с ЕС", - отметил министр обороны Украины.

Ранее "Страна" публиковала полный текст совместного заявления по итогам саммита Украина-ЕС.