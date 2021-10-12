От России требуют освобождения политических узников, прекращения преследования крымских татар, а также обеспечения свободного и безопасного судоходства в Азовском и Черном морях. Об этом идет речь в совместном заявлении, принятом по итогам 23-го саммита "Украина - ЕС", который проходил в Киеве во вторник, 12 октября. Под заявлением свои подписи оставили президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Текст заявления опубликован на сайте президента Украины.

"Страна" публикует полный текст заявления.

1. Мы собрались сегодня, чтобы подтвердить нашу неизменную преданность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским Союзом на основе Соглашения об ассоциации и предусмотренной ею углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Мы разделяем общие ценности демократии, верховенства права, уважения к международному праву и правам человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам, а также гендерного равенства. ЕС подтвердил свою непоколебимую поддержку и преданность независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

2. Мы подтвердили нашу решительную приверженность дальнейшему укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским Союзом, в частности путем продолжения тесного сотрудничества для укрепления верховенства права, продвижение реформ и содействие устойчивому экономическому росту, поддержки "зеленой" и цифровой трансформации и повышения устойчивости.

3. Мы признали европейские устремления Украины и приветствуем ее европейский выбор, как это закреплено в Соглашении об ассоциации и в контексте вступления в силу в сентябре 2017 после решения глав государств и правительств ЕС в декабре 2016 года. Мы напомнили, что эффективная имплементация Соглашения об ассоциации и предусмотренною ею углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая связана с более широким процессом регуляторного сближения и соответствующими необходимыми реформами, способствовать созданию условий для углубления экономических и торговых отношений с ЕС, которые приведут к дальнейшей постепенной экономической интеграции Украины во внутренний рынок ЕС, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации. Мы договорились в полной мере использовать потенциал Соглашения об ассоциации и подчеркнули взаимные обязательства для достижения этой цели.

4. Мы приветствовали уже достигнутые результаты имплементации Соглашения об ассоциации и успех углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая способствовала существенному росту двусторонних торговых потоков с начала ее применения в январе 2016 и превращению ЕС в крупнейшего торгового партнера Украины. Мы также признали прогресс, достигнутый Украиной в регуляторном приближении к праву ЕС, необходимому для надлежащего функционирования УВЗСТ.

5. Мы подвели итоги текущего всестороннего обзора достижения целей Соглашения, как это предусмотрено статьей 481. Мы приветствовали обмен нашими соответствующими оценками с целью презентации совместной оценки на двустороннем саммите в 2022 году в Брюсселе.

6. Мы признали текущие достижения и важность дальнейшего укрепления Восточного партнерства на основе общих ценностей и принципов дифференциации, инклюзивности и совместной собственности, а также в связи с этим вспомнили декларацию саммита Восточного партнерства 2017 года. Мы положительно отметили инициативу трех ассоциированных партнеров, направленную на усиление координации между ними и углубления сотрудничества между тремя ассоциированными партнерами и ЕС. Мы с нетерпением ожидаем Шестой саммит Восточного партнерства в 2021 году, который должен утвердить амбициозные долгосрочные цели и новое поколение приоритетов на период после 2020 года.

7. Был продемонстрирован высокий уровень солидарности, единства и взаимной преданности в противостоянии пандемии COVID-19, которая стала беспрецедентным вызовом для систем здравоохранения и экономик Украины и государств-членов ЕС. Мы отметили благодарность украинскому руководству и гражданам за помощь ЕС, в том числе за предоставление вакцин против COVID-19. Пакет помощи объемом 190 млн евро и программа макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро, которые ЕС мобилизовал для Украины с целью преодоления пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий, значительно превышают объемы помощи от ЕС любому другому партнеру. Мы подтвердили нашу готовность тесно сотрудничать над обеспечением доступа к вакцинам против COVID-19 в рамках платформы COVAX, в том числе через механизм передачи вакцин ЕС, и предоставления Украине вакцин через него государствами-членами ЕС. Мы приветствовали принятие ЕС решения о совместимости Европейского цифрового COVID сертификата и украинского цифрового сертификата для взаимного облегчения передвижения людей во время ограничений COVID-19, и признали достижения Украины в этой связи.

8. Мы признали значительный прогресс, достигнутый Украиной в процессе реформирования, и согласились с необходимостью дальнейшего усиления этих усилий. Мы приветствовали историческое открытие рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Мы вновь подтвердили, что всестороннее и последовательное внедрение судебной реформы остается жизненно важным для укрепления устойчивости Украины и ее будущего успеха. В этом контексте мы приветствовали принятие изменений в Законы Украины "О Высшем совете правосудия" и "О судоустройстве и статусе судей", которые имеют решающее значение для восстановления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Мы подчеркнули необходимость скорейшего внедрения этих реформ и реформы Конституционного Суда. Мы также приветствовали восстановление уголовной ответственности за недостоверное декларирование имущества.

9. Мы подчеркнули необходимость дальнейших усилий Украины для обеспечения независимого и эффективного функционирования антикоррупционных и правоохранительных органов, в том числе путем деполитизированного процесса отбора на руководящие должности в соответствии с заслугами. ЕС приветствовал усилия Украины по ограничению возможностей для совершения коррупционных действий и ее приверженность борьбе с влиянием частных интересов ("деолигархизация"), в том числе путем юридически обоснованного принятия и внедрения соответствующего законодательства, и призвал к дальнейшим шагам Украины на этом направлении. ЕС подтвердил свою постоянную поддержку усилий Украины, направленных на масштабные реформы, особенно в судебной системе и борьбе с коррупцией. Украина подтвердила свою приверженность ратификации Римского статута, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации.

10. Мы подчеркнули важность реформы сектора безопасности, в частности принятие закона о Службе безопасности Украины, который обеспечивает прочную основу для преобразования Службы безопасности Украины в современный орган с четко определенными функциями и тщательным демократическим контролем в соответствии с международными принципами и лучшими практиками.

11. Мы признали важность дальнейшего укрепления сотрудничества для противодействия гибридным угрозам и борьбы с дезинформацией. ЕС и в дальнейшем будет поддерживать устойчивость Украины, в частности путем укрепления независимых СМИ и соответствующей нормативно-правовой базы, а также обмена лучшими практиками по свободе СМИ и медиа-грамотности, стратегических коммуникаций и поддержки украинских инициатив в борьбе с дезинформацией. Мы подчеркнули важную роль, которую играют гражданское общество, молодежь и независимые СМИ во всех сферах общественной и политической жизни, а также в контексте противодействия дезинформационным кампаниям, направленным против Украины и ЕС, реализуемым в частности Россией. Мы приветствовали проведение первого кибер-диалога между Украиной и ЕС 3 июня 2021, и с нетерпением ожидаем следующего раунда во втором квартале 2022 года. Мы подчеркнули важность углубления межинституционального сотрудничества по вопросам кибербезопасности.

12. Мы также отметили важность дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере Общей политики безопасности и обороны (СПБО) и усиленного сближения Украины с Общей внешней политикой и политикой безопасности (ОВПБ), и в этом контексте напомнили об общем обязательства продвигать принципы, закрепленные в Соглашении об ассоциации, в частности в статье 7 (2). Мы с нетерпением ожидаем участия Украины в военной операции ЕС «Алтея» и отметили желание Украины участвовать в отдельных проектах программы Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO). ЕС изучит возможности дальнейшей поддержки устойчивости Украины, в частности в сфере профессионального военного образования.

13. Мы приветствовали успешное применение безвизового режима для граждан Украины. Мы подчеркнули важность дальнейшего соблюдения критериев либерализации визового режима и ускорение связанных с этим реформ. Мы приветствовали восстановление необязательных путешествий, которые были приостановлены в связи с эпидемией COVID-19. Мы приветствовали недавно начатые переговоры о присоединении Украины к Европейской миграционной сети (ЕММ) в качестве наблюдателя.

14. ЕС подтвердил свою постоянную существенную поддержку Украины с четкой привязкой к эффективному внедрению реформ и политик. ЕС напоминает, что с 2014 года ЕС и европейские финансовые институты мобилизовали беспрецедентный пакет кредитов и грантов объемом более 17 млрд евро. ЕС намерен предложить в 2021 году двустороннюю финансовую помощь в рамках Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества (NDICI) для поддержки ключевых реформ и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли. Мы поздравили презентацию ЕС Экономического и инвестиционного плана для Восточного партнерства и его флагманские инициативы для Украины, которые будут мобилизировать до 6, 47 млрд евро государственных и частных инвестиций для стимулирования экономического развития и поддержки восстановления после пандемии и договорились о его быстром внедрении. ЕС подтвердил текущую гуманитарную поддержку пострадавшему от конфликта населению на востоке Украины в размере 25,4 млн евро в 2021. Кроме того, мы отметили важную роль Группы поддержки Украины в Европейской Комиссии (SGUA) и Консультативной миссии ЕС для реформы гражданского сектора безопасности (КМЕС).

15. Мы приветствовали выполнения условий чрезвычайной Программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины и приняли к сведению решение о выделении второго транша объемом 600 млн евро. Мы подчеркиваем важность продолжения соответствующих реформ. Мы подтвердили важность поддержания макроэкономической стабильности Украины и соблюдения обязательств перед МВФ.

16. Мы ожидаем дальнейшего укрепления экономической интеграции на основе регуляторного сближения в рамках Соглашения об ассоциации в следующих областях:

Мы приветствовали начало переговоров по ускорению и расширению сферы отмены ввозной пошлины в соответствии со статьей 29 (4) Соглашения об ассоциации. Мы согласились полностью соблюдать обязательства в рамках УВЗСТ (в том числе путем урегулирования торговых раздражителей, таких как мораторий на экспорт древесины, применение мер, необходимых для выполнения соответствующего постановления Арбитражной группы, и обеспечения того, чтобы использование процедур торговой защиты во всех случаях полностью соответствовало стандартам ВТО), а также продолжить обсуждение и пересмотр пути совершенствования имплементации УВЗСТ, чтобы раскрыть ее полный потенциал и в дальнейшем развивать и продвигать двустороннюю торговлю. Мы приветствовали одобрение "Приоритетного плана действий по усилению имплементации углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли Украина-ЕС (УВЗСТ) на 2021−2022 годы".

Мы приветствовали начало диалога по Европейскому зеленому курсу и зеленому переходу Украины. Сторона ЕС приветствовала стремление Украины приблизить свою политику и законодательство к Европейскому зеленому курсу и подтвердила свою приверженность поддержке Украины в этих усилиях с помощью широкого спектра доступных инструментов и в сотрудничестве с международными финансовыми институтами. Сторона ЕС приветствовала утверждение Украиной обновленного Национально определенного взноса по Парижским соглашениям и предложила Украине принять долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития, включая промежуточные цели, с обязательной целью по достижению климатической нейтральности не позднее 2050 года, а также внедрять реформы, которые будут способствовать и ускорять ее зеленый переход. Украина представила свою позицию относительно механизма пограничной корректировки углерода (CBAM). ЕС и в дальнейшем будет поддерживать Украину в вопросе зеленого перехода, в том числе по разработке политики углеродного ценообразования в контексте предложенного ЕС механизма пограничного корректировки углерода (CBAM).

Мы приветствовали завершение переговоров по обновлению приложений по финансовому сотрудничеству (Приложение XLIV), телекоммуникационных услуг, почтовых и курьерских услуг международного морского транспорта (Приложение XVI и) Соглашения об ассоциации и ожидаем подобный прогресс в приложений по приближению таможенного законодательства (Приложение XV), окружающей среды и климата (Приложения XXX-XXXI), политики по вопросам аудиовизуальной области (Приложение XXXVII), основания и деятельности компаний, корпоративного управления, бухгалтерского учета и аудита (Приложения ХХХIV, XXXV, XXXV) и защиты прав потребителей (Приложение XXXIХ). Мы договорились усилить усилия для преодоления вызовов в сферах климатических действий, окружающей среды и биоразнообразия, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации и в соответствии с Парижским соглашением.

Мы приняли во внимание текущую предварительную оценку готовности Украины к Соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA) и поздравили начало второго этапа предварительной оценки инфраструктуры качества. Мы приветствовали подписание Меморандума о взаимопонимании между Европейским Союзом и Украиной о начале стратегического партнерства в области сырья с целью достижения более тесной интеграции цепей стоимости в сферах сырья и аккумуляторов.

Мы договорились о важности дальнейшего сотрудничества по интеграции энергетических рынков и энергетических систем Украины по энергетическим рынком ЕС на равных условиях на основе подтвержденных обязательств Украины по завершению реформирования рынка электроэнергии и газа, включая эффективное выполнение обновленного приложения XXVII к Соглашению об ассоциации. Мы договорились о создании рабочей группы высокого уровня в рамках нашего двустороннего энергетического партнерства для ускорения реформ рынка электроэнергии и газа в Украине. Мы также согласились координировать дальнейшие шаги по интеграции рынков газа и электроэнергии. Сторона ЕС подтвердила свою полную поддержку синхронизации интегрированной энергосистемы Украины с европейской сетью ENTSO-E после выполнения всех необходимых технических и рыночных предпосылок.

Мы подтвердили роль Украины как стратегического страны для транзита газа и подтвердили свою поддержку продолжению транзита газа по территории Украины после 2024 года. Мы подчеркнули важность продолжения модернизации украинской национальной газотранспортной системы и дальнейшего сотрудничества по усилению европейской энергетической безопасности. В контексте существующих и будущих газотранспортных систем на территории Украины и ЕС мы подтвердили наши совместные обязательства по полному применения действующего законодательства ЕС и обязательств по Соглашению об ассоциации. Мы также согласились максимально использовать имеющиеся энергетические сети и мощности друг друга, а также проводить консультации и координацию в соответствующих ситуациях по развитию инфраструктуры, которые могут повредить интересам обеих сторон. Мы подчеркнули необходимость полного применения законодательства ЕС в сфере энергетики и конкуренции. Украина и ЕС подчеркнули важность совместной работы против любых потенциальных усилий третьих сторон использовать энергию как оружие, в частности в контексте последствий для стабильности транзита газа по территории Украины. Мы подчеркиваем важность энергетического партнерства между Украиной и ЕС на высоком уровне для обсуждения стратегических аспектов энергетического сотрудничества, которое обеспечит платформу для усиления энергетической безопасности и зеленого перехода в Украину и ЕС.

Украина отметила усилия по достижению полного взаимного режима внутреннего рынка в сфере телекоммуникационных услуг присоединении к Единому цифрового рынка ЕС в рамках Соглашения об ассоциации. ЕС приветствовал продолжающуюся вовлеченность Украины к выполнению своих обязательств в сфере телекоммуникационных услуг, в случае их полного выполнения может привести к применению режима внутреннего рынка для этого сектора. В этом контексте была подчеркнута важная роль эффективного и независимого регулятора в сфере телекоммуникаций. Мы отметили прогресс в реализации совместного рабочего плана по электронных доверительных услуг, ведет к возможной сделки, которая должна базироваться на приближении к законодательства и стандартов ЕС. Мы приветствовали договоренность по обновлению Приложении XVII к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

Мы договорились о важности совершенствования сообщения между Украиной, ЕС и другими странами Восточного партнерства в целях содействия торговле, дальнейшего развития надежных и устойчивых транспортных связей и поддержания контактов между людьми. Мы приветствовали подписание Соглашения между Украиной, ЕС и его государствами-членами об Общем авиационном пространстве и ожидаем его скорейшее вступление в силу, что будет способствовать развитию взаимных соединений, в частности, путем создания условий для новых коммерческих возможностей для авиакомпаний Украины и стран-членов ЕС. Мы приветствовали текущую работу по включению внутренних водных путей Украины к Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) и мы согласились относительно важности существенного прогресса Украины в реформировании системы железнодорожного транспорта.

Мы приветствовали подписание Соглашения об участии Украины в программе "Горизонт Европа", программе исследований и обучения "Евратом" и программе "Креативная Европа". ЕС также приветствовал готовность Украины участвовать в программах ЕС в рамках новой Многолетней финансовой перспективы, в частности в международном измерении программ "Erasmus +", "EU4Health", "Единый рынок" и "Гражданская защита".

Мы поздравили председательства Украины, как первой страны за пределами ЕС, в Стратегии ЕС для Дунайского региона, начиная с 1 ноября 2021 года.

17. Украина и ЕС подтвердили свою готовность полностью уважать права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, как это предусмотрено конвенциями ООН и Совета Европы и соответствующими протоколами. В этой связи, Украина будет продолжать консультироваться и сотрудничать с Венецианской Комиссией и продолжать текущий содержательный диалог с представителями лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, в том числе по связанного с этим вопросом законодательства.

18. Мы подтверждаем свое решительное осуждение очевидного нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие актов агрессии российских вооруженных сил, начиная с февраля 2014 года. Мы не признаем и продолжаем осуждать незаконную аннексию Россией украинских Автономной Республики Крым и г. Севастополя, усиление милитаризации полуострова, серьезное ухудшение там ситуации с правами человека, а также ограничение свободы въезда граждан Украины на Крымский полуостров и выезда из него. Мы осудили проведение выборов в Государственную Думу Российской Федерации, проводились на незаконно аннексирована Крымском полуострове 17−19 сентября 2021 вопреки духу и целям Минских договоренностей, к участию в которых также были привлечены жители неподконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей. Мы призвали Россию предоставить международным организациям и правозащитникам беспрепятственный доступ к районам, которые пока не находятся под контролем Украины, включая Крымский полуостров, и уважать международное гуманитарное право. В этом контексте мы призвали к немедленному освобождению всех незаконно удерживаемых и заключенных на Крымском полуострове и в России, включая крымскотатарских активистов. Мы осуждаем продолжающиеся преследования, а также последние действия Российской Федерации против крымских татар. Мы продолжаем призывать Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход в Азовское море и из него, в соответствии с международным правом. Мы осуждаем решение России закрыть части Черного моря для не-российских военных кораблей и государственных судов и призываем Россию воздержаться от нарушения законного осуществления прав и свобод навигации. Мы договорились о важности координации международных усилий для усиления устойчивости к растущим угрозам безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

19. Мы остаемся полностью преданными внедрению и обновлению наших соответствующих политик непризнания, в том числе путем применения ограничительных мер. С этой целью мы продолжим наши регулярные консультации по этим политик и сотрудничества, в том числе на международных форумах.

20. Мы приветствовали дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. ЕС приветствует создание международной Крымской платформы начатой ее учредительным саммитом 23 августа в Киеве, а также поддерживает реализацию положений Совместной Декларации, подписанной ЕС и его государствами-членами.

21. Мы подтвердили нашу полную поддержку усилий Нормандского формата, Трехсторонней контактной группы, а также ОБСЕ, включая ее Специальную мониторинговую миссию в Украине. Мы подчеркнули важность полного внедрения мероприятий, о которых была достигнута во время Нормандского саммита в Париже в декабре 2019 года, а также полного выполнения Минских договоренностей, подчеркивая ответственность России как стороны конфликта. Мы приветствовали конструктивный подход Украины в нормандской формате и Трехсторонний контактной группе и призвали Россию тоже действовать конструктивно и принимать добросовестный участие в переговорах в рамках этих форматов для разрешения конфликта. Мы осуждаем нарушения прекращения огня вооруженными формированиями, поддерживаются Россией, а также призываем Россию полностью признать свою ответственность в этом контексте и использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, восстановить всеобъемлющее прекращение огня, выполнить Минские договоренности в полном объеме, предоставить свободный и беспрепятственный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в неподконтрольных правительству Украины участков вдоль российско-украинской государственной границы, в соответствии с ее мандата. Выражаем сожаление по поводу решения России не соглашаться на продолжение Наблюдательного Миссии ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах российско-украинской границы (Гуково и Донецк), что противоречит духу Минских договоренностей и не способствует мирному решению конфликта на востоке Украины. Мы повторили наш призыв к России немедленно прекратить подстрекательство конфликта предоставлением финансовой и военной помощи вооруженным формированиям, она поддерживает, а также вывести российские войска и технику от восточной границы Украины и Крымского полуострова. Мы остаемся глубоко обеспокоены присутствием российской военной техники и личного состава на неподконтрольных правительству Украины территориях и в незаконно аннексированных украинских Автономной Республике Крым и г. Севастополе. Мы настойчиво требуем от России выполнить свои обязательства в соответствии с Венским Документа, а также обеспечить больше прозрачности и достоверно объяснить развертывания военных сил и техники в этих районах. ЕС вновь продолжил свои экономические санкции против России, их продолжительность остается четко обусловленной полным выполнением Минских договоренностей.

22. Мы возобновляем наше осуждение постоянных шагов России по принуждению граждан Украины на территориях, которые пока не контролируются Правительством Украины, ходатайствовать на получение российского гражданства по упрощенной процедуре, а также выдачи российских паспортов гражданам Украины, противоречит Минским договоренностям.

23. Украина поздравила Выводы Европейского Совета от 24 июня 2021, в которых лидеры ЕС подтвердили, что полное выполнение Минских договоренностей остается основным условием для каких-либо серьезных изменений в позиции ЕС об отношениях с Россией.

24. Мы договорились продолжать сотрудничество для преодоления социально-экономических и гуманитарных последствий конфликта, подчеркивая важность подачи воды, электроэнергии и газа через линию разграничения, способствовать движению людей и товаров, и, чтобы люди, которые живут на неподконтрольных правительству Украины территориях, в полном объеме пользовались своими гражданскими правами в полном соответствии с международного гуманитарного права. Мы еще раз подчеркнули необходимость получить беспрепятственный доступ к неподконтрольных Правительства территорий для Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ, агентств ООН, неправительственных организаций и Международного Комитета Красного Креста. Мы подчеркнули важность проведения мероприятий по разминированию также в новых районах и призвали Россию конструктивно привлекаться к этому вопросу в рамках ТКГ. Мы приветствовали создание Центра противоминных операций для борьбы с загрязнением минами и боеприпасами, не взорвались, и приняли во внимание запрос Украины на получение помощи ЕС для разминирования. ЕС подтвердил готовность в дальнейшем поддерживать инклюзивный подход Украины к собственным гражданам в пораженных районах и играть ведущую роль в мероприятиях по восстановлению страны, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей после выполнения Минских договоренностей.

25. Мы подчеркнули нашу полную поддержку всех усилий по установлению истины, справедливости и ответственности перед 298 жертвами и их близкими родственниками за сбивание рейса MH17. Мы призвали в этой связи Российскую Федерацию продолжать трехсторонние переговоры между Австралией, Нидерландами и Российской Федерацией по поводу сбивания рейса MH17, признать свою ответственность и приложить максимальные усилия для привлечения виновных к ответственности за сбивание рейса MH17.

Ранее "Страна" писала о том, что перед саммитом Украина - ЕС в Киеве оборвали билборды попавших под санкции СНБО украинских СМИ.

Также мы сообщали, что журналисты закрытых СМИ передадут на саммит Украина-ЕС письма о незаконности действий украинской власти.