Президент Владимир Зеленский намерен уволить главу Национального банка Украины (НБУ) Кирилла Шевченко, который занял эту должность летом 2020 года. Глава Офиса главы государства Андрей Ермак занимается поиском кандидатов на его замену.

Об этом со ссылкой на трех источников, знакомых с планами украинского президента пишет агентство Bloomberg.

По данным издания, Зеленский не доволен работой Шевченко. В частности, у главы Нацбанка, как указали в агентстве, сложились плохие отношения с несколькими топ-сотрудниками регулятора, что привело к волне отставок, которая "возмутила западных доноров, включая МВФ".

"Чтобы уволить его, Зеленский должен предоставить основания и получить одобрение парламента, где его партия "Слуга народа" контролирует большинство мест. Но найти кого-то, кого утвердят законодатели, может быть непросто. Зеленскому дважды не удавалось добиться утверждения главы государственной нефтегазовой компании на посту министра энергетики", - пишет издание.

На Банковой, как пишет агентство, сообщение о возможной отставке главы НБУ назвали "слухами".

В свою очередь, в НБУ заявили, что у Шевченко "впереди много важных задач", и его команда "продолжает работать над их выполнением".

В агентстве добавили, что после появления информации о возможном увольнении главы НБУ украинские облигации подешевели. Доходность долларовых бондов со сроком погашения в 2033 году выросла на 18 базисных пунктов.

По словам источника, поиском кандидатов занимается руководитель ОП Андрей Ермак. Впрочем, по словам собеседника агентства, пока не ясно, когда процесс будет завершен.

"Новости о планах Зеленского уволить Шевченко появились после того, как миссия МВФ оценила усилия Украины по размораживанию программы помощи в размере пяти миллиардов долларов. Одно из оставшихся условий - принятие закона, гарантирующего независимость центрального банка", - добавили источники.

Телеграм-канал "Политика Страны" тоже прокомментировал скандальную ситуацию и напомнил, что в последние месяцы "Страна" уже несколько раз писала, что Шевченко на Банковой хотят уволить.

Напомним, 15 июля 2020 года Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины.

На следующий день в парламенте утвердили на должности председателя НБУ Кирилла Шевченко.

"Страна" ранее подробно рассказывала, кто такой новый глава НБУ Кирилл Шевченко и чего от него ждать.