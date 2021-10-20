После того, как ведущая ток-шоу на "UA:Перший" Мирослава Барчук обвинила Офис президента в давлении на журналистов, редакция "Суспильного" выступила с официальным заявлением, в котором напомнила, что "Общественное вещание" является крупнейшей независимой медиакомпанией в Украине, которая не зависит от олигархов и политиков, не обслуживает никакие государственные органы или политические структуры.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте компании.

"Общественный вещатель работает исключительно в интересах всех граждан нашей страны и подотчетен только гражданскому обществу. Редакционная политика Общественного вещателя в общем и общественно-политического ток-шоу "Обратный отсчет" в частности, основывается исключительно на указанных принципах. Именно поэтому редакция ток-шоу регулярно (программа выходит по понедельникам) приглашает к участию в эфире как представителей власти, так и представителей парламентской оппозиции", - говорится в публичном заявлении медиакомпании на официальном сайте.

В заявлении сказано, что отсутствие в эфире представителей партии "Слуга народа" в программе от 18 октября - это не решение редакции ток-шоу "Обратный отсчет", а решение представителей парламентской фракции. Также в сообщении говорится о том, что депутатов от фракции "Слуга народа" приглашают регулярно и приглашали к участию в эфире ток-шоу от 18 октября.

"Обращаем внимание, что редакционная политика Общественного вещателя формируется путем невмешательства власти, бизнеса, неправительственных и общественных организаций, гарантируется частью второй статьи 3 Закона Украины "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины". Редакция ток-шоу "Обратный отсчет" всегда самостоятельно выбирает темы и приглашает участников обсуждения в студии.

Поэтому считаем недопустимым, когда представители любой политической силы пытаются прямо или косвенно влиять на формирование состава участников ток-шоу. Состав участников формируется по принципу соблюдения журналистских стандартов беспристрастности, сбалансированности и представления позиций всех сторон общественной дискуссии на определенную тему", - говорится в публичном заявлении.

Кроме того, сотрудники "Суспильного" заявляют о том, что общественный вещатель с момента своего основания и до сих пор оказывает обществу максимально сбалансированную, беспристрастную, актуальную и общественно важную информацию об Украине и мире.

"В случае возникновения любых вопросов контента Общественного в целом и в частности программы "Обратный отсчет" приглашаем всех неравнодушных граждан и заинтересованных политиков обращаться в Редакционный совет Общественного, функционирующий именно для оценки соблюдения коллективом журналистов соответствующих редакционных политик", - сказано в заявлении.

Напомним, в НСЖУ также призвали к публичному обсуждению давления ОП на редакцию канала "UA:Перший". Глава национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко прокомментировал ситуацию, заявив, что давление власти на редакционную политику СМИ является недопустимым.

Также "Страна" писала, что известный "украинский врач Евгений Комаровский раскритиковал давление власти на украинские СМИ. Он связал его с очередной предвыборной компанией, в связи с которой медиа нужно сделать более управляемыми.