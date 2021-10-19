Президент Украины Владимир Зеленский не видит смысла в том, чтобы задавать вопросы руководству Европейского союза о потенциальном членстве нашей страны ЕС, где ранее пообещали мобилизировать дискуссии на этот счет.

Об этом президент сказал в большом интервью телеканалу ICTV, видео обнародовано в Youtube.



"Честно говоря, нет смысла ставить некоторые вопросы уважаемым коллегам, когда ты заранее знаешь ответ. Поэтому некоторые вопросы я не ставил ни госпоже Урсуле фон дер Ляйен (главе Европейской комиссии - Ред.) ни Шарлю Мишелю (председателю Евросовета - Ред.) ", - сказал Зеленский.



По мнению президента, если бы членство нашей страны в ЕС зависело от властей в Брюсселе, Украина была бы в ЕС "еще вчера". Проблема, как предположил глава государства, сложилась на уровне отдельных государств Евросоюза.

"Когда ты один на один, они говорят, что выступают за, но есть вопросы с какой-то другой страной", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский поддержал идею создания военной миссии ЕС в Украине.

Кроме того, мы рассказывали, как прошел саммит "Украина-ЕС" с участием Владимира Зеленского и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.