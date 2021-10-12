Европейский Союз обещает активизировать дискуссии о перспективах членства Украины в ЕС. Об этом сказал президент Европейского совета Шарль Мишель по итогам саммита "Украина-ЕС" с участием президента Украины Владимира Зеленского и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, который проходил в Киеве.

Об этом пишут "Украинские новости".

"Я уверен, что мы обсудили сближение Украины и Европейского Союза, и мы договорились, выслушав мощные аргументы господина президента (Владимира Зеленского - Ред.), что нужно мобилизовать дискуссии в Европейском Союзе. И я хотел бы сказать, что последние месяцы видно ускорение, которое разрешает больше связать наших людей (украинцев и граждан ЕС - Ред.), и это видно по действиям, актам и пресс-конференциям", - сказал Мишель.

Президент Еврокомиссии Фон дер Ляйен также подчеркнула, что Украина и ЕС близки и продолжают сближаться. Она также отметила необходимость продолжения реформ в Украине и поблагодарила Зеленского за решительность в реформировании.

Напомним, журналисты закрытых СМИ передадут на саммит Украина-ЕС письма о незаконности действий украинской власти.

Также "Страна" писала, что в совместном заявлении Украины и ЕС включили пункт о необходимости уважать права нацменьшинств.