По итогам саммита "Украина-ЕС", который 12 октября проходит в Киеве, Офис президента обнародовал совместное заявление из 25 пунктов. Один из них посвящен позиции в отношении Минских договоренностей и Нормандского формата. В нем говорится о необходимости выполнить Минские соглашения в полном объеме. Россию же призвали признать ответственность за свою роль в конфликте.

Приводим этот пункт заявления полностью.

"Мы (ЕС и Киев - Ред.) подтвердили нашу полную поддержку усилий Нормандского формата, Трехсторонней контактной группы, а также ОБСЕ, включая ее Специальную мониторинговую миссию в Украине. Мы подчеркнули важность полного внедрения мероприятий, о которых была достигнута во время Нормандского саммита в Париже в декабре 2019 года, а также полного выполнения Минских договоренностей, подчеркивая ответственность России как стороны конфликта.

Мы приветствовали конструктивный подход Украины в нормандской формате и Трехсторонний контактной группе и призвали Россию тоже действовать конструктивно и принимать добросовестный участие в переговорах в рамках этих форматов для разрешения конфликта.

Мы осуждаем нарушения прекращения огня вооруженными формированиями, поддерживаются Россией, а также призываем Россию полностью признать свою ответственность в этом контексте и использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, восстановить всеобъемлющее прекращение огня, выполнить Минские договоренности в полном объеме, предоставить свободный и беспрепятственный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в неподконтрольных правительству Украины участков вдоль российско-украинской государственной границы, в соответствии с ее мандата.

Выражаем сожаление по поводу решения России не соглашаться на продолжение Наблюдательного Миссии ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах российско-украинской границы (Гуково и Донецк), что противоречит духу Минских договоренностей и не способствует мирному решению конфликта на востоке Украины.

Мы повторили наш призыв к России немедленно прекратить подстрекательство конфликта предоставлением финансовой и военной помощи вооруженным формированиям, она поддерживает, а также вывести российские войска и технику от восточной границы Украины и Крымского полуострова.

Мы остаемся глубоко обеспокоены присутствием российской военной техники и личного состава на неподконтрольных правительству Украины территориях и в незаконно аннексированных украинских Автономной Республике Крым и Севастополе. Мы настойчиво требуем от России выполнить свои обязательства в соответствии с Венским Документом, а также обеспечить больше прозрачности и достоверно объяснить развертывание военных сил и техники в этих районах.

ЕС вновь продолжил свои экономические санкции против России, их продолжительность остается четко обусловленной полным выполнением Минских договоренностей".

Ранее на саммите Владимир Зеленский потребовал от ЕС наложить санкции на организаторов выборов в Госдуму в Крыму и на Донбассе.