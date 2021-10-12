Сегодня, 12 октября, государства-члены ЕС и Украина подтвердили свою готовность полностью уважать права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, как это предусмотрено конвенциями ООН и Совета Европы и соответствующими протоколами.

Об этом сказано в семнадцатом пункте совместного заявления президента Украины Владимира Зеленского, президента Евросовета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, опубликованном на сайте главы государства по итогам саммита Украина-ЕС, который прошел в Киеве.

В частности, Украина будет продолжать консультироваться и сотрудничать с Венецианской Комиссией и продолжать текущий содержательный диалог с представителями лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, в том числе по связанным с этим вопросам законодательства.

Напомним, ранее Венецианская комиссия раскритиковала закон о тотальной украинизации.

Также мы писали о том, что журналисты закрытых СМИ передадут на саммит Украина-ЕС письма о незаконности действий украинской власти.