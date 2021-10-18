Телеканал ICTV показал в сети полный вариант интервью с Владимиром Зеленским, отрывки из которого появились на выходных. В беседе президент рассказал, как получал деньги от олигарха Игоря Коломойского через офшоры.

По его словам, структуры олигарха платили ему за продукцию студии "Квартал 95".

"Смотрите, давайте еще раз попробую [объяснить]. Отмыванием в 2012 году никаких денег… и в 2012-м, и в 2001-м, и в 2019-м, не занимался ни я, ни кто-либо из студии "Квартал 95". Мы занимались исключительно творчеством. И, как любая компания, мы получали деньги из любых счетов тех или иных [телевизионных] каналов, или собственников тех или иных каналов. Потому что именно так расплачивались с нами. Со многими звездами расплачивались в конвертах. Много звезд выступали на корпоративах многих людей, бизнесменов. И получали просто в конвертах гонорары. Это было, это есть и сейчас. К сожалению, это есть. И тут не в чем оправдываться - вели честный бизнес! Не нарушали ни единого раза никакой закон", - сказал Зеленский.

Он добавил, что ему было невыгодно, когда проплаты шли через офшоры. Якобы потому, что когда эти деньги приходилось заводить в Украину, с них все равно нужно было платить налоги.

В этих словах содержится явное лукавство, пишет Телеграм-канал "Политика Страны". Ведь деньги в офшоры уводят, чтобы не платить в Украине налог на прибыль (в случае с предприятиями) или же подоходный налог (в случае с физлицами). А потом их можно с офшоров заводить обратно в Украину как иностранные инвестиции без всяких налогов. Или не заводить.

Зе и его команда, похоже, как раз по второму варианту и жили, покупая на офшорные деньги элитную недвижимость в Лондоне и в Италии, предположил канал.

К слову, в интервью Зеленский еще и обиделся на то, что пострадал из-за своей открытости.

"Посмотрите на 2019 год. С 2019 года я пошел в президенты, информация была открытая, я все зарегистрировал, у НАПК не было ни одного вопроса, касающегося моей декларации. Так что же получается? За то, что я, в отличие от бывших людей, которые управляли государством, открыто обо всем говорю, за то, что я никогда не имел отношения к бюджетам, ничего не воровал, никаких взяток не брал у государства, за это… за то, что я абсолютно открыто все показываю, за это я должен страдать? Мне кажется, что это немного… немного… несправедливо. И сравнивать меня с такими людьми считаю неправильным", - заявил президент.

Ранее в том же интервью он утверждал, что никакой новой информации о нем "досье Пандоры" не содержит, а все обвинения в офшорах он уже слышал в 2019 году.

"Страна" подробно рассказывала, что сказано в материалах международной группы журналистов-расследователей об офшорах Зеленского.