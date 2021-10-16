Владимир Зеленский в конце октября собрался посетить Туманный Альбион. Поездку анонсировал посол Украины в Британии Вадим Пристайко.

Он связал это с началом военных поставок Лондона Киеву, которые должны скоро стартовать. В частности, пришлют два военных корабля и ракетное вооружение для них.

Но совершенно очевидно, что для такого лично президенту ехать на берега Темзы смысла нет. И тут стоит вспомнить, что в последнее время у Зеленского не ладятся отношения с Западом.

Маркером стали расследования западных медиа и прозападных СМИ в Украине, которые в октябре трижды выпускали сюжеты против президента и его окружения. То есть это спланированная кампания - с целью склонить Зеленского к принятию неких решений.

На горизонте маячит и серьезная угроза в виде новых фильмов по "Вагнергейту", которые обещает выпустить британское агентство "Биллингкет". Что чревато протестами националистов против Банковой.

И на этом фоне президент срочно засобирался в Лондон. "Страна" разбиралась, чего ждать от этой поездки и чем она вызвана.

Три октябрьских "залета": за что Зеленского критикуют "соросята"

Дадим кратко срез компромата, который недавно вывалили на Зе СМИ.

Зе-офшоры. В первых числах октября случился новый офшоргейт. Журналисты опубликовали и проанализировали "Бумаги Пандоры". Тот факт, что у Владимира Зеленского были офшоры, не секрет и они были отражены в декларации о доходах. Но, как оказалось, далеко не все.

Так, расследователи нашли в юрисдикции Виргинских островах фирму Maltex, которая в декларациях президента и его семьи не указана. При этом она составляет основу офшорной империи "Квартала" и платит дивиденды его компаниям.

В рамках этого разоблачения еще одним поводом для критики стало то, что на офшорные фирмы соратники будущего президента Сергей Шефир и Андрей Яковлев купили элитную недвижимость в Лондоне. И фирму эту Зеленский перед избранием на пост не продал, а просто переписал на Шефира, который стал его первым помощником.

И самое главное - возможное участие офшоров Зеленского и Ко в отмывании денег, которые выводились из "Приватбанка" в 2012-2016 годах. Схема работала так: через фирмы "Квартала" прошел 41 миллион долларов, источником которых были кредиты "Приватбанка". В перспективе это может стать предметом уголовного разбирательства США, где расследуют дела по Игорю Коломойскому.

Примечательно, что публикация Pandora Papers сопровождалась публикациями в западной прессе. Зеленский в материалах иностранных журналистов был представлен как фейковый борец с олигархами и лицемером, который оказался таким же, как Порошенко.

Укрэксимбанк. На пике скандала с офшоргейтом у президента Зеленского случился новый, не менее значимый, повод для нервотрепки. Его ставленник в государственном "Укрэксимбанке", друг семьи Евгений Мецгер, закошмарил пришедших на интервью журналистов "Схем". В итоге должности он лишился. Но новость в другом - расследовании по итогам того интервью.

Как выяснилось, Мецгер в ходе беседы со СМИ так разволновался и стал грубить, поскольку журналисты интересовались "эксклюзивной" программой кредитования. Выяснилось, что государственный "Укрэксимбанк" выдал 60 миллионов долларов кредита фирмам бизнесмена, чья компания ведет деятельность в "ДНР". Под залог банк взял объект с сомнительной надежностью - за него годами шла борьба в нескольких юрисдикциях.

В распоряжении журналистов попал кредитный договор, заключенный между банком и заемщиком. Владельцем компаний-заемщиков является Сергей Брюховецкий – владелец бизнеса в Горловке. Его фирма "Спец-Реммаш" занимается ремонтом шахт и только за 2020 год заработала более 5 миллионов рублей. А за 7 месяцев 2021 года компания заплатила в казну администрации Головки около 3,5 миллионов рублей (1,2 млн гривен).

Примечательно, Мецгера связывают дружеские отношения и с Зеленским, и с Брюховецким. Таким образом, деятельность вряд ли могла осуществляться без ведома Банковой.

Спасение денег из банка Курченко. Буквально вчера, 14 октября, вышло новое расследование журналистов "Радио Свобода", деятельность которого финансируется из бюджета США. Из него следует, что в 2014 году Владимир Зеленский и Сергей Шефир пытались в обход установленной законом очереди забрать деньги со своих депозитов из проблемного "Брокбизнесбанка". В то время банк, принадлежавший Сергею Курченко, проходил процедуру ликвидации.

Они стремились получить не только гарантированные государством 200 000 гривен, а намного больше. Ведь у будущего президента на депозите находилось более 300 000 долларов, а у Шефира - более 400 000 долларов.

Удалось выяснилось, что оба они подписывали соглашения с компаниями-должниками проблемного банка, пытаясь вывести из-под залога имущество на миллионы гривен. А взамен будущие политики могли бы получить компенсацию - сумму меньше, чем размер депозита, но выше той, на которую могли рассчитывать от Фонда гарантирования вкладов. Однако в итоге Высший хозяйственный суд признал, что подписанные соглашения не соответствовали законодательству.

"В то время Зеленский и Шефир не занимали государственных должностей, но "Схемы" решили рассказать эту историю затем, чтобы общество могло составить полный портрет тех, кто сейчас руководит страной. Ведь подобные схемы в обход установленной законом процедуры приводили к искусственному уменьшению активов банка, а следовательно, снижали шансы других граждан и компаний вернуть свои деньги", - сообщают корреспонденты.

"Вагнергейт". Не октябрьский, но потенциально скорый "залет".

Эта история резко активизировалась после поездки Зеленского в Штаты. Не прошло и недели с его возвращения, как CNN выпустила фильм о том, что операция, наличие которой украинские власти отрицали, имела место.

И, хотя там не говорилось, кто в Украине помог ее сорвать, в Офисе президента намек поняли. И начали подтверждать и факт операции, и намерения сначала посадить самолет с россиянами в Киеве, чтобы его захватить. По ходу признав массу вещей, которые откровенно "закапывают" Зеленского. По неофициальным данным, бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, во время показаний на заседании парламентской ВСК, полностью подтвердил все обвинения в адрес Банковой по поводу срыва операции.

Параллельно выход нового расследования по "вагнеровцам" пообещали скоро выпустить в "Биллингкет". Если там будет прямо сказано, что сорвали операцию люди Зеленского, это может привести к попытке раскачать Майдан против Зе.

Но пока это "козырь", видимо, приберегают на крайний случай. И многое будет зависеть от того, как Зеленский съездит в Британию.

Зачем Зе едет в Лондон?

Ровно год назад президент уже посещал Великобританию. Тогда разразился скандал: Зеленский пришел в гости к директору британской разведки Ми-6. Что, конечно, не только не по рангу президенту, но и неуместно с точки зрения вербовочных подходов, которые могли применяться к украинскому политику.

Тогда впервые объявили, что Украина и Британия будут налаживать большое военное сотрудничество. И появилась информация, что неформальное кураторство киевскими делами США могут передать Лондону. К слову, многие признаки на это действительно указывали (взять хотя бы историю с вакцинами, чьи закупки отдали на откуп английской Crown Agents).

И с учетом этого тем более интересно, что именно британские СМИ громче других критиковали Зеленского за офшоры. Да и корреспондент CNN, который сделал первый западный фильм о "вагнеровцах" - в общем-то англичанин. Хотя понятно, что и американцы принимают во всех этих историях живейшее участие.

Причем признаки недовольства новых патронов за год, который прошел с той поездки, все время нарастали. На ту же Крымскую платформу англичане прислали третьестепенного чиновника из Форин Офиса. Показывая, что полноценной поддержки Зеленскому не будет.

О том, почему Запад выказывает раздражение, мы уже рассказывали: украинская власть не хочет выводить из своего подчинения суды и антикоррупционную вертикаль. В частности - саботирует запуск конкурсных комиссий по отборку в органы судебного надзора с участием "международных экспертов" и волыня с избранием главы САП. А также рулит НАК "Нафтогаз" через голову подконтрольного Западу Наблюдательного совета.

В общем, "семипосольщине" Зеленский не хочет давать ключевые рычаги влияния на украинскую власть. И таким образом придать ей окончательно марионеточный характер.

Но после поездки Зеленского к Байдену негатив начал нарастать быстрее. В их меморандуме было прописано требование "немедленного" избрания антикоррупционного прокурора, но и это Киев не исполнил. Тогда заговорила тяжелая медийная артиллерия. И посыпались офшорные и другие скандалы.

На их фоне поездку президента в Лондон сложно назвать дежурной. Тем более, что раньше об этом визите ни слова не говорилось, а объявили о нем за две недели. Что понадобилось решать в столь срочном режиме?

Вариантов, в общем-то, немного. Либо президента пригласили для предъявления некоего ультиматума. Либо он сам решил поехать и убедить партнеров в своей верности.