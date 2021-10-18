Владимир Зеленский вчера впервые прокомментировал "досье Пандоры". Там рассказывается, что он владел и, похоже, контролирует и сейчас, сеть офшорных компаний.

На них ближайшие соратники будущего президента оформляли элитные квартиры в Лондоне, а также получали многомиллионные выплаты от фирм Игоря Коломойского. Участвуя таким образом, вполне возможно, и в операциях по выводу средств из "Приватбанка". А также, не исключено, - и в отмывании денег.

После скандала прошло две недели, и все это время Зеленский официально ничего не комментировал. И вот, наконец, он вышел с позицией по этому скандалу.

Проанализировали заявления президента и разобрались, какие к ним вопросы.

"Мы структурировали бизнес". Что заявил Зеленский

Об офшорном скандале Владимир Зеленский высказался в передаче "Факты недели" на телеканале ICTV. Он заявил, что ничего нового не увидел, а за публикациями якобы стоит Петр Порошенко.

"Честно говоря, сюжет не очень. Я говорю вам как профессионал. Почему? Потому что, во-первых, ничего нового. Это было для меня как дежавю. В 2019 году все то же самое кино я видел на каналах олигарха Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня ничего нет, грязи никакой нет. И даже если вы посмотрите дебаты, мне кажется, даже там он это кричал со сцены: "Деньги "Квартал" получал от "ПриватБанка", от Коломойского".

Все это старая история, я все это слышал, все это видел, все эти детали. Радует, что ни одной новой детали я не увидел. Это говорит о том, что с 2019 года на меня, как на президента Украины, ничего товарищ Петро так и не нашел. Это радует немножечко", - сказал Зеленский.

Он пояснил, что офшоры были необходимы для защиты от украинской налоговой. Мол, во времена президента Януковича все так "структурировали" свой бизнес.

"Тогда все структурировали свой бизнес, особенно бизнес, связанный со СМИ. Все каналы имели компании за рубежом, абсолютно все. Потому что это была возможность, чтобы на тебя политика не влияла. У "Квартала 95" была сатира, все давили, все хотели влиять. Налоговая ходила к нам если не ежедневно, то еженедельно, и для таких вещей было "структурирование бизнеса" студии "Квартал-95"", - сообщил Владимир Зеленский.

При этом он отрицал, что помогал Коломойскому выводить средства из "Привата": "Отмыванием денег ни в 2019 году, ни с 2012 года, ни с 2001-го не занимался ни я, ни один член студии "Квартал-95"".

Что означают слова Зеленского?

Вычленим главное из сказанного президентом.

Факт наличия офшоров он признал. Причем не вообще, а именно в редакции Pandora Papers. То есть - с существованием неизвестной доселе фирмы Maltex Multicapital Corp, расположенной на британских Виргинских островах.

Именно эта фирма является главным элементом офшорной империи "Квартала", на нее оформлены права на интеллектуальную собственность студии. Также именно Maltex была реципиентом средств "Приватбанка".

По крайней мере, этот стержневой момент расследования Зеленский не опроверг, чего бы следовало ждать, будь данная информация фейковой.

Признание Зеленского подводит к очень нехорошим для президента выводам.

Во-первых, он солгал в декларации.

По данным Pandora Papers, в апреле 2019 года Зеленский продал долю в компании Сергею Шефиру. При этом он не указал этой компании ни в декларации от 30 января 2019 года (когда подал заявку на регистрацию в ЦИК), ни в той, которую подал в день инаугурации.

Это подпадает под статью 366-1 уголовного кодекса - декларирование недостоверной информации.

Во-вторых, Зеленский признал, что старался не платить налоги в Украине (он говорил, что прятал свои активы именно от налоговой). Разговоры же о том, что его бизнес якобы хотели отобрать - это просто разговоры, и никакими фактами они не подтверждены.

Более того - с Януковичем у Зеленского, как известно, были достаточно ровные отношения: Зе сам рассказывал, как они вместе выпивали, а также о том, что президент ему предлагал 100 миллионов долларов.

Ну, и наконец - непонятно, как бы его бизнес могли "рейдернуть". Ведь главный актив - это сами "кварталовцы": актеры и сценаристы. И если даже забрать у них все компании, они просто откроют новые и будут работать с ними.

То есть - это чистая налоговая оптимизация, которая продолжалась и после Януковича при Порошенко, и продолжается до сих пор - с учетом того, что офшоры не ликвидированы. Хотя бояться рейдерства "Кварталу" при Зеленском-президенте было бы как-то странно.

В общем, получился такой себе сеанс саморазоблачения.

Ну, и нет ответа от Зеленского на еще один важный вопрос: за что фирмы Коломойского перечисляли офшорам "Квартала" деньги? Были ли их источником кредиты "Приватбанка" - и куда потом эти деньги ушли?

Без ответа на эти вопросы версия о соучастии Зеленского в вымывании (с последующим отмыванием) денег из "Приватбанка" будет доминирующей.

Будет ли новый компромат?

Логично будет предположить, что офшорная империя Зеленского продолжает работать - или как минимум работала до скандала с "Пандорой".

По крайней мере, о закрытии тех компаний ничего не известно - и, скорее всего, если бы их деятельность прекратили, то эту информацию бы уже обнародовали по каналам Банковой.

Поэтому нельзя исключать, что у западных спецслужб, которые организовали утечку Pandora Papers, есть данные и о более свежем периоде работы Maltex, да и других компаний из орбиты "Квартала". То есть уже во время президентства Владимира Зеленского.

И это может стать второй частью "офшоргейта" против украинского президента.

Тем более что предпосылки для него имеются. Откаты от "Большой стройки" и других проектов куда-то стекаются. Не факт, что они идут на уже засвеченные офшоры, возможно они поступают на новые фирмы, оформленные на подставных лиц - "фунтов".

Но так или иначе они в поле зрения западных органов мониторинга однозначно попадают. И это вопрос времени, когда их вычислят и выложат по ним полное досье. А возможно и уже вычислили. Но просто выдают порциями, по мере необходимости.

Тем более медийные атаки на Зеленского с Запада пошли на удивление кучно. Помимо уже известных, недавно с критической статьей вышел американский журнал Forbes, назвавший Украину "коррупционной Саудовской Аравией".

Кроме второй части по офшорам, свет может увидеть и новое расследование по "вагнеровцам", где будет сказано, что операцию по ним "слил" Офис президента. Не исключено, что именно поэтому Зе в конце октября внезапно засобирался в Британию. Откуда идет львиная доля негативных сигналов против президента.