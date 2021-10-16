В американском журнале Forbes вышла статья о провале политики президента Украины Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа". Аналитик издания Кеннет Рапоза констатирует охлаждение отношений между Вашингтоном и Киевом.

Также в материале идет речь о том, что Украина вряд ли в ближайшее время станет новым растущим рынком для инвесторов из развивающихся стран. По мнению аналитика, украинское правительство и весь украинский бизнес-класс погрязли в проблемах настолько глубоких, что будет просто чудом, если они смогут из них выбраться.

Рапоза пишет, что злейший враг для Украины - это украинские власти: те, кто находится в правительстве, и их близкие союзники в деловом мире. В статье речь идет о том, что Владимир Зеленский был избран, чтобы все это изменить.

"Украинцы полюбили этого человека примерно три года назад. Его сериал "Слуга народа" породил политическое движение. Он выглядел как персонаж Трампа: знаменитость в телесериале мерится силами с коррумпированным политическим истеблишментом, баллотируется в президенты и побеждает.

Его популярность привела к созданию новой политической партии, названной в честь телесериала, в котором Зеленский сыграл откровенного учителя, критикующего свое правительство, а потом становящегося президентом. Жизнь стала искусством. Но сейчас многие иностранные инвесторы хотят вернуть свои деньги. Эта реальная версия фильма "Слуга народа" не похожа на сериал. Это провал. Рейтинг одобрения партии составляет около 30%. Самого Зеленского - ненамного лучше. Большой вопрос для Украины - кто сейчас в ее команде?" - пишет аналитик.

Тот факт, что имя Зеленского попало в список офшоров Pandora Papers плохо смотрится для президента Украины, пишет Кеннет Рапоза. Он цитирует вашингтонских аналитиков, который сказал, что "Украина - это коррупционная Саудовская Аравия".

"Зеленский пообещал иностранным бизнесменам, что Украина будет "землей обетованной" для иностранных инвестиций. Нет. Зеленский пытается спасти свою популярность и президентское кресло, разжечь интерес Вашингтона к Украине. У него мало времени для создания благоприятного инвестиционного климата", - говорится в статье.

Автор констатирует, что Украина становится трудным местом для ведения бизнеса.

"Это большая страна с процветающим IТ-сектором, множеством природных ресурсов, великолепным сельскохозяйственным потенциалом и рабочей силой с достойным уровнем образования и навыками в тяжелой промышленности и технологических секторах. По долларовым меркам она очень дешевая. Но вам может быть лучше вместо этого инвестировать в Dogecoin (одна из криптовалют - Ред.)", - говорится в статье.

Исследование делового климата Украины в сентябре, проведенное Американской торговой палатой показало, что 93% компании заявили , что судебная реформа, верховенство закона, справедливое правосудие, и искоренение коррупции является стратегическим шагом №1, который нужно принять правительству Украины для привлечения прямых иностранных инвестиций.

В качестве примера компаний, которая разочаровалась в Украине, приводится нью-йоркская компания VR Global Partners. В прошлом месяце украинский суд удовлетворил апелляцию "Укрзализныци" (УЗ) против VR Global Partners, признав недействительным договор об уступке долга между "Проминвестбанком" и VR. VR Global Partners возмущена решением суда.

"Это был суд-кенгуру (английская идиома, означающая незаконный, несправедливый суд - Ред.). Его действия были пронизаны… нарушениями, - сказал Ричард Дейтц, президент VR Capital Group Ltd. - Мы не удивлены. В июле меня пригласили на встречу в Киеве (Офис Зеленского), чтобы обсудить наш спор с "Укрзализныцей". Заместитель главы Администрации президента Андрей Смирнов меня прямо предупредил, что, хотя наше дело было юридически обоснованным, я должен понимать, что "судьи в Украине могут быть уволены".

После той встречи мы стали свидетелями огромного административного давления на судебную систему. Заменено несколько судей. Судебная система должна работать не так. Это не поможет Украине привлечь инвестиции".

VR Capital обжаловала это решение 11 октября.

"Не вдаваясь в подробности истории VR и УЗ, ясно, что в Украине дела идут не так как надо. И виновно в этом руководство в Киеве, а также плохие шаги со стороны США, которые не пошли на пользу стране. В сравнении со своего рода геополитической шахматной доской Россия сейчас ставит "шах" Украине. И последняя сегодня выглядит такой же проигравшей, как и всегда", - пишет аналитик.

В недавнем отчете о коррупции в Украине, опубликованном 23 сентября Европейской аудиторской палатой, говорится, что в период с 2016 по 2020 год три основных препятствия на пути экономического роста были такими же, как и до Майдана, когда люди протестовали за шаги к интеграции в ЕС. Считалось, что коррупция, отсутствие доверия к судам и рыночные монополии (захват государственных компаний несколькими владельцами частного бизнеса) были основными препятствиями на пути модернизации Украины.

Кроме того, речь идет о том, что Зеленский использует стандартную украинскую тактику в борьбе с оппозиционными политиками.

"Зеленскому удалось с годами укрепить свою политическую власть, используя стандартную украинскую тактику. Во-первых, он привлек к ответственности оппозиционного политика Виктора Медведчука, заявив, что он слишком близок к России. Крестными отцами детей Медведчука являются Владимир Путин и Дмитрий Медведев, но это "преступление" не подлежит уголовному преследованию даже в Украине. Так Зеленский ввел санкции в отношении телеканалов Медведчука и некоторых его предприятий", - сказано в статье.

Атаки Зеленского на таких игроков также использовались для продажи его политики "деолигархизации", политики, критикуемой Венецианской комиссией, консультативным органом Совета Европы, за то, что она допускала политические удары и месть посредством индивидуальных санкций без суда.

Кроме того, констатируется кризис в энергетическом секторе Украины. В то время как Россия будет сдерживать поставки природного газа, украинские власти не смогли создать запасы угля на предстоящую зиму. Сегодня запасы угля составляют около 800 тысяч тонн. Они должны быть ближе к 2,5 млн тонн.

"Россия, наверное, не поможет. Это может привести к усилению политической борьбы для партии "Слуга народа" и еще больше подорвать доверие к Зеленскому со стороны местных жителей. Но это не 100% вина Украины. В каком-то смысле ее бросили волкам. Ее союзники не так уж и помогают. Россия для них более близкая. Украина, кажется, заманивает в ловушку не только местных жителей, но и иностранцев своим ядовитым лабиринтом коррупции и иностранных интриг", - считает аналитик.

Перед поездкой Зеленского в Белый дом в прошлом месяце неразбериха вокруг сына президента Байдена Хантера и его отношений с Burisma, украинской энергетической компанией, которая имела противоречия с законом, испортила отношения - как политически, так и экономически - с администрацией Байдена.

В отчете республиканского сената под названием "Хантер Байден, Burisma и коррупция: влияние на политику правительства США и связанные с этим проблемы" сделан вывод о том, что отношения Хантера с Украиной были весьма проблематичными и реальными. Сейчас все согласны с тем, что бизнес-отношения Хантера нанесли ущерб американской внешней политике в Украине.

"Украинские власти теперь явно недовольны США из-за группы российских наемников, известной как "вагнеровцы". CNN сообщил об этом в начале сентября, заявив, что украинская разведка устроила ловушку для российских наемников, участвующих в войне на Донбассе. Но Киев отверг эту историю, заявив, что это не они пошли за русскими, а что это была "какая-то другая страна" - вероятно, имея в виду США.

Украина играет важную роль в политике Вашингтона в отношении России. Но теперь, когда Вашингтон бросил огромную кость России через "Северный поток-2", Украина отошла на второй план.

Украина вряд ли в ближайшее время станет новым растущим рынком для инвесторов из развивающихся стран", - считает аналитик.

Между тем, "Северный поток", "Северный поток-2" и "Турецкий поток" означают, что России больше не нужны трубопроводы в Украине для доставки природного газа в Европу.

"Рейтинг Зеленского может еще больше провалиться в опросах из-за того, что раскрылись документы Пандоры, из-за продолжающихся проблем с коррупцией, роста цен на энергоносители и нескончаемой борьбы с Россией.

Западная помощь и иностранные инвестиции вряд ли придут на помощь Украине. Поскольку администрация Байдена сталкивается в США с беспрецедентными трудностями: беспорядочный, хаотичный выход из Афганистана; рост инфляции; сбои в цепочке поставок. Белому дому сейчас не до украинских драм. Это плохо для "Слуги народа" и перспектив иностранного бизнеса в Украине, представители которого надеялись, что это будет лучшее государство из бывшего Советского Союза для инвестиций", - говорится в статье.

Напомним, после публикации "досье Пандоры" "Страна" писала о том, как новый офшорный скандал ударит по президенту и его окружению.

Также мы писали, что Зеленский и Кулеба упрекают Байдена в "кризисе лидерства".