Центром СНБО по противодействию дезинформации сейчас не руководит назначенная весной Полина Лысенко. Еще в августе она ушла в отпуск по беременности, так и не получив сентябрьскую зарплату. А ее обязанности исполняет Андрей Шаповалов.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ центра на свой запрос.

"С 19 августа 2021 года руководитель центра пребывает в оплачиваемом отпуске в связи с беременностью и родами, поэтому Полине Лысенко не насчитывались заработная плата, надбавки и вознаграждения за сентябрь 2021", - сказано в ответе ведомства.

Какие отпускные выплачивают Лысенко, в центре не указали.

Что касается Шаповалова, то он уроженец Луганска и выпускник Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля по специальности "Журналистика". Сейчас ему 43 года.

Шаповалов более 25 лет работал на телевидении, в том числе телеканалах ICTV, "UA Донбасс" и Donbas online. Также он возглавлял Луганскую региональную организацию Национального союза журналистов.

В 2010 году он стал депутатом Луганского областного совета.

Согласно декларации за август, у Шаповалова есть автомобиль BMW Х5 2014 года выпуска, а его жена владеет автомобилем Mazda СХ7 2009 года выпуска. Наличными он хранит 2,2 миллиона гривен и 100 тысяч долларов (около 2,64 млн грн - Ред.), у его супруги 200 тысяч гривен и 25 тысяч долларов.

Ранее "Страна" рассказывала, что Лысенко попадала в скандал со сливом в посольство США материалов уголовных дел.

Также мы сообщали, что СНБО совместно с Центром противодействия дезинформации разработал пропагандистский словарь "правильных" терминов о Крыме, Донбассе и прочих болезненных темах.