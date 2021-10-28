В команде Владимира Зеленского заговорили о превращении Украины из парламентско-президентской республики в чисто президентскую, когда глава государства контролирует всю исполнительную власть назначая членов правительства (как это было во времена Кучмы и Януковича в первоначальной редакции украинской Конституции). Идею озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его мнению, нынешняя Украина с ее неустоявшейся демократией нуждается в сильной президентской руке.

Что это было: попытка понравиться Зеленскому, который любит говорить, что президент должен “нести ответственность за все” в стране, или же прощупывание почвы на будущее под конкретные изменения Конституции?

Подробности - в нашем материале.

Личное мнение

Секретарь СНБО Данилов считает, что Украине на нынешнем этапе развития лучше быть президентской республикой, в которой глава государства возглавляет исполнительную ветвь власти и как вариант сам назначает правительство. Сейчас у нас, согласно Конституции, парламентско-президентская форма, при которой Кабмин формирует Верховная Рада. По мнению Данилова, это неправильно.

“Если вы хотите мое личное мнение, я могу сказать. Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее. Могут быть парламентско-президентские республики? Да, они могут существовать, но в условиях, когда есть уже устоявшаяся демократия, которая имеет свои корни, для этого должны пройти века”, - сказал Данилов.

Коллеги по властной команде от этого заявления сразу же открестились.

Глава фракции президентской партии “Слуга народа” (СН) в Раде Давид Арахамия назвал идею Данилова его личной инициативой и “мнением”, которое не отвечает общественным настроениям. Мол, на этот счет “даже большой дискуссии нет”. Впрочем, в любом случае, теперь такая дискуссия есть.

Секретарь СНБО в нынешних политических раскладах - далеко не последняя фигура, чтобы просто отмахнуться даже от “личного” его мнения.

Зачем же он заговорил о выгодах (как он их видит) президентской республики?

Ответ держать за все

Можно предположить, что Данилов таким образом в очередной раз привлек к себя внимание. Он это делал неоднократно, то призывая русскоязычных граждан Украины отказываться от родного языка - “чтобы Путин не пришел “защищать”, то утверждая, что понятие “Донбасс” нельзя использовать, как “навязанное Россией”, то выступая за переход на латиницу.

Но есть версия посерьезнее: Данилов на самом деле проверял общественную реакцию на идею смены парламентско-президентской формы правления.

“Это вполне может быть зондажем общественных настроений”, - соглашается политолог Вадим Карасев. Правда, непонятно, согласовано ли было заявление с Банковой или Данилов высказался на свой страх и риск.

Зеленский недавно заявлял, что у него нет в планах переходить к формальной президентской республике. Объективно говоря, в данной момент для него такой необходимости действительно нет. В Украине сейчас и так де-факто президентско-парламентская форма правления, так как он полностью контролирует правительство через парламентское монобольшинство.

Зеленский и сам это признает - мол, он действительно "вмешивается" в дела правительства, но "вынужденно": дескать, к нему обращаются за помощью глава Кабмина, министры, и ему приходится “решать проблемы”.

“Но я могу совершенно не вмешиваться в такие вопросы, тогда больше людей будет под Офисом на Банковой с вопросом “А зачем мы вас избрали президентом?” - говорит Зеленский. Просто люди хотят, чтобы президент, “несмотря ни на что, нес ответственность за все”, уверяет Зе.

Но это, покоримся, сейчас, когда у "Слуг народа" есть более 226 депутатов в парламенте. Но что будет потом?

Альтернативный сценарий

Проблема для Зеленского в том, что после новых парламентских выборов - очередных осенью 2023 года или возможных внеочередных - ситуация может измениться кардинальным образом. Рейтинги самого президента и его партии СН падают. В новом созыве им придется создавать коалицию с какой-то другой партией (а значит - делиться властью). А если результат на выборах будет неутешительный - они могут и вовсе оказаться за бортом большинства.

Переход к президентской республике может показаться на Банковой приемлемым альтернативным сценарием. И, значит, заявление Данилова появилось неспроста.

“Не стоит забывать, что в Верховной Раде существует большее межфракционное депутатское объединение “За конституционную реформу и эффективную власть”, в числе сопредседателей которого глава парламента Руслан Стефанчук и первый вице-спикер Александр Корниенко. Озвученное Даниловым предложением вполне может тоже стать частью реформы Основного закона”, - напоминает политолог Руслан Бортник “Стране”.

Истеблишмент против

Проблема для Зе-команды (возможно, главная) в том, что в украинском истеблишменте сильны противоположные настроения. По наблюдениям “Страны”, среди влиятельных политиков и бизнесменов давно и серьезно обсуждается усиление роли парламента при упразднении должности президента или сильном урезании его полномочий с переносом его выборов в парламент. Руководителем страны в таком случае становится премьер-министр.

“Кстати, возможно, своим заявлением Данилов попытался притушить эти разговоры, а то и вовсе получить карт-бланш на ужесточение режима”, - допускает эксперт Вадим Карасев.

Он прогнозирует сопротивление элит, в том числе внутри парламента, попытке перейти к чисто президентской форме правления.

И чтобы не говорил Зеленский об ожиданиях общества от него, есть серьезные сомнения, что идея получит одобрение украинцев и воплотится в жизнь.

“У украинцев в этом вопросе парадоксальная позиция: 60% и больше голосуют за “сильную руку”, но при одном условии: их интересы не должны ущемляться. Западные партнеры тоже будут против еще большего усиления Зеленского. Допускаю, что на короткий срок можно добиться определенной общественной поддержки идеи президентской республики, но вероятность ее воплощения невелика”, - говорит политолог Бортник.

“В США исполнительную власть возглавляет президент, но его уравновешивают сильный парламент и независимая судебная система. Американскую модель переняли многие латиноамериканские страны, которые строили на ее основе диктатуры. Куда свернет на этом распутье Украина, лучше не гадать, а вообще на нем не оказаться”, - полагает эксперт Карасев.

Зеленский будет за парламентскую республику?

К слову, источники в Раде, с которым переговорила "Страна", не исключает, что в реальности Зеленский может пойти ровном в обратном направлении - начав менять Конституцию в сторону парламентской республик, превратившись в последнего полновесного президента Украины.

"Если на Банковой придут к выводу об очень большой вероятности поражения на выборах как президентских, так и парламентских, то возможен вариант, когда Зеленский и, соответственно, фракция "Слуга народа", вдруг станут сторонниками парламентской формы правления. Потому что в таком случае Зе войдет в Раду с какой-никакой фракцией, голоса которой он будет разменивать на гарантии своей безопасности. Потому что любой новый президент, безусловно, будет "догонять" Зеленского и все его окружение. Уж больно многих людей он обидел и вел себя не по закону и не по понятиям. А с ликвидацией полновесного поста президента размоется и единый центр власти. А значит и вероятность того, что Зеленского и его бизнес смогут "догнать" и отобрать все нажитое за годы президентства сильно уменьшится", - говорит один из нардепов.