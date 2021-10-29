Главное управление разведки Министерства обороны Украины утверждает, что Россия доставила на Донбасс новые партии вооружения и боеприпасов.

Как сообщает пресс-служба главного управление разведки Миноброны Украины на своей странице в Facebook.

"В частности, в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК (армейских корпусов - Ред.) после ремонта на территории России возвращено более 10 единиц боевых машин пехоты и бронетранспортеров, доставлено более 5,5 тыс. тонн горючего, новые партии вооружения и боеприпасов, в том числе противотанковые управляемые ракеты, боеприпасы к 122-мм ракетным системам залпового огня и 152-мм артиллерийских систем, патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, противопехотные мины ОЗМ-72 и МОН-52, беспилотные Гранат-1" и "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в управлении, для восстановления бронированной боевой техники в ремонтно-восстановительные подразделения противника с территории РФ завозились танковые двигатели, запасные части и аккумуляторные батареи.

Напомним, утром сообщалось, что Штаб ООС проинформировал о ранении украинских военных и полете беспилотника "Орлан-10" на Донбассе.

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