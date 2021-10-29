Штаб ООС сообщил о ранении украинских военных и полете беспилотника "Орлан-10"
За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе 14 нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранены два украинских военнослужащих.
Об этом сообщается в утренней сводке на странице штаба ООС в Facebook.
За прошедшие сутки, 28 октября, зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, пять из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщили в штабе.
По данным ООС, недалеко от Луганского противник дважды обстрелял из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В направлении Крымского, добавили в сводке, противник два раза открывал огонь из минометов калибра 82 мм. Также из минометов калибра 82 мм обстреляли наши позиции вблизи Красногоровки.
Возле Новозвановки - применил минометы калибра 120 мм. В сторону Троицого - вел огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишут в штабе.
Также в ООС сообщили, что в районе Зайцевого противники два раза обстреливали позиции украинских военных, используя ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие, а в сторону Катериновски противник задействовал гранатометы разных систем и стрелковое оружие, продолжили в сводке.
Позиции украинских военнослужащих в районе Причепиливки попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Недалеко от Новоалександровки обстрел велся из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Также в ООС добавили, что в районе Золотого-4 противник задействовал автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.
Кроме того, в Луганской области "зафиксировали пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения", говорится в сводке.
"В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья обоих - средней тяжести", - сообщает штаб.
В штабе добавили, что украинские военные "открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение".
По состоянию на утром 29 октября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Недалеко от Прицепиловки противник совершил обстрел з автоматических станковых гранатометов. Один военнослужащий Объединенных сил ранен. Его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести.
Напомним, днем ранее на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня. Кроме того, погиб украинский военный.
Также мы сообщали, что на Донбассе из-за сброса взрывных устройств погиб военный ВСУ.