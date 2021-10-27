В среду, 27 октября, в зоне конфликта на Донбассе противник девять раз нарушал режим тишины. В результате погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщается в вечерней сводке ООС в Facebook.

В течение среды было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, из них 2 с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В частности возле Гранитного оккупанты совершили два обстрела с артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. Возле этого же населенного пункта противник с помощью беспилотника сбросил неизвестные взрывчатые устройства.

"Вследствие вражеских действий один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью", - сказано в сообщении.

Кроме того, возле Новотошковского противник открывал огонь из стрелкового оружия, а в сторону Новолуганского наемники применили ручные противотанковые гранатометы.

Напомним, 26 октября представители "ДНР" обвинили ВСУ в попытке занять Старомарьевку. Однако в штабе ООС опровергли обвинения "ДНР", но подтвердили обострение на Донбассе. В результате погиб украинский военнослужащий.

Также "Страна" подробно разбиралась, почему на Донбассе началось жестокое обострение.