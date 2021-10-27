Министерство иностранных дел Германии после сообщения о применении ударного беспилотника "Байрактар" со стороны ВСУ призвал все стороны конфликта на Донбассе к сдержанности, напомнив, что БПЛА может применять только СММ ОБСЕ.

Об этом со ссылкой на представителя МИД Германии Андреа Зассе сообщает "РИА Новости".

"В последние недели специальная наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала рост нарушения режима тишины, применялось тяжелое оружие. Это нарушает Минские соглашения, которые Россия и Украина обязались реализовывать. В дополнение к этому все стороны применяют беспилотные аппараты, что по Минским соглашениям может делать только СММ ОБСЕ. Мы призываем вновь все стороны к деэскалации", - заявила она.

Напомним, что по соглашению о перемирии от июля 2020 года обоим сторонам запрещается использовать беспилотники. А украинская сторона в этот раз официально признала их применение.

Сначала волонтер Олег Болдырев заявил, что 26 октября на Донбассе произошло первое боевое применение купленного у Турции беспилотника Байрактар.

После чего Генштаб ВСУ подтвердил первое боевое применение на Донбассе турецкого беспилотника. В пресс-службе ведомства заявили, что применение "Байрактар" в районе проведения Операции объединенных сил состоялось по приказу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.