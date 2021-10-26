Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил информацию волонтера Олега Болдырева о том, что 26 октября на Донбассе был применен турецкий беспилотник "Байрактар".

Об этом сообщается в Фейсбуке Генштаба.

Как заявили в пресс-службе ведомства, первое боевое применение разведывательно-беспилотного комплекса "Байрактар" в районе проведения Операции объединенных сил состоялось по приказу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"С 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Два военнослужащих Вооруженных сил Украины во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела, через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена ​​нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали. С целью принуждения врага к прекращению огня... был применен "Байрактар", - говорится в записи.

В Генштабе заверили, что беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой "уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск".

Напомним, Киев и Анкара подписали соглашение о покупке Украиной беспилотников три года назад, осенью 2018-го.

Как писала "Страна", в конце сентября один "Байрактар" летал возле Донецка.