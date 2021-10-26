Во вторник, 26 октября, на Донбассе произошло первое боевое применение купленного у Турции беспилотника Байрактар. Удар был нанесен с расстояния в 11 км.

Об этом написал волонтер Олег Болдырев (псевдоним Мартин Брест).

"Сегодня "Байрактар" отработал по артиллерийской батарее противника. Минус одно орудие с расстояния более 11 км", - написал Болдырев.

Кроме того, волонтер Роман Доник в своем Telegram-канале опубликовал видео первого боевого применения Байрактара.

"Ну что, ударные дроны "Bayraktar" были впервые задействованы в уничтожении вражеской артиллерии. Несколько дней вражеские пропагандисты прокачивали истерию, что ВСУ нарушили минские договоренности и зашли на вражескую территорию. И сегодня с максимально возможной дальности (15+ км) обстреляли село Гранитное Донецкой области. Обычными средствами обнаружить батарею не смогли. Далеко.

В ответ поднят БПЛА "Байрактар", была обнаружена батарея, и ракетой уничтожена одна пушка. В эту минуту. Расчеты других скрылись. Но это не точно. Потому что подняли не одну птицу", - написал Доник.

При этом официальных подтверждений этой информации нет, только сообщения от волонтера.

Напомним, в ноябре 2018 года Киев и Анкара подписали соглашение на приобретение турецких оперативно-тактических беспилотников Bayraktar TB2.

Также сообщалось, что в сентябре "Байрактар" заметили на Донбассе.