В зоне ООС на Донбассе за прошедшие сутки, 26 октября, зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня со стороны противника. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Указывается, что возле Гранитного четыре раза вели огонь из артиллерии калибра 122 мм. Вблизи Новозвановки был совершен обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, участки местности в районе этого населенного пункта попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

Недалеко от Троицкого противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса, в сторону Крымского - из артиллерии калибра 122 мм. В направлении Майского дважды обстреляли наши позиции ВСУ из гранатометов разных систем.

Также обстрел позиций ВСУ из станковых противотанковых гранатометов зафиксирован возле Зайцево, а позиции у Луганского попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Павлополя противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

В результате обстрелом один военный ВСУ погиб, второй получил ранения.

Ранее "Страна" писала о том, что Генштаб ВСУ подтвердил первое боевое применение на Донбассе турецкого беспилотника "Байрактар".

Также мы сообщали, что в штабе ООС опровергли обвинения "ДНР" в захвате Старомарьевки, но подтвердили обострение на Донбассе.