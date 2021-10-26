Вслед за Донецкой областью, в которой представители неподконтрольных территорий обвинили Вооруженные силы Украины в попытке занять поселок Старомарьевка на линии фронта, тревожные новости приходят и из Луганской. Там обстрелу со стороны украинских позиций подвергся поселок Хорошее.

Об этом сообщает в Телеграм-канале представитель "Луганской народной республики" в политической подгруппе Трехсторонней Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник.

"Посёлок Хорошее в ЛНР подвергся массированному обстрелу из ствольной артиллерии 122 мм. СЦКК ЛНР фиксирует 30 прилётов крупнокалиберных снарядов, запрещённых Минскими соглашениями", - написал Мирошник в 17:05.

Спустя чуть более десяти минут Мирошник сообщил, что обстрелам также подверглись Калиново и Золотое-5, расположенные вдоль линии фронта ближе к Донецкой области

"Обстрел Хорошего дополняет активизация войны в Золотом-5 и Калиново. Там фиксируются перестрелки и использование карателями (имеются в виду ВСУ - Ред.) гранатометов АГС и РПГ", - гласит новая запись.

Поселок Хорошее находится у линии фронта, в 30 километрах западнее Луганска, недалеко от Славяносербска.

На прошлой неделе "Страна" сообщала, что западная окраина Донецка подверглась мощному обстрелу.

Как заявили в "ДНР", при обстрелах пострадали девушка и ребенок.