В штабе операции Объединенных сил опровергли заявления представителей "ДНР" о попытке украинских военных занять поселок Старомарьевка, который расположен на линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ООС на своей странице в Фейсбук.

В штабе ООС опровергли заявления о том, что Вооруженные силы Украины вернули под контроль межпозиционное пространство в Донецкой области недалеко от населенного пункта Гранитное.

"Командование Объединенных сил заявляет, что эта информация ложна. Это очередная попытка незаконных вооруженных формирований РФ дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения", - заявили в штабе ООС.

Кроме того, штаб ООС официально подтвердил, что в районе Гранитного обострение (это рядом со Старомихайловкой). Штаб также обвинил противника в обстрелах из крупнокалиберной артиллерии.

Убит военный, еще один - ранен. Сообщается об обстрелах ряда населенных пунктов

Офис генпрокурора сообщил, что в Гранитном повреждены шесть домов.

"Досудебным расследованием установлено, что утром 26 октября представители незаконных вооруженных формирований РФ произвели минометный обстрел поселка Гранитное Волновахского района", - сообщают в ОГПУ

Пострадавших посреди гражданского населения, по данным пресс-службы Генпрокурора, нет.

В прокуратуре утверждают, что обстрел продолжается.

Напомним, 26 октября представители "ДНР" обвинили ВСУ в попытке занять Старомарьевку. А в "СЦКК ДНР" сообщили об обстреле Тельманово из 122-мм артиллерии.

Также "Страна" сообщала, что 21 октября в "ДНР" обвинили ВСУ в обстреле пригорода Донецка и сообщили, что в результате обстрела пострадали девушка и ребенок.